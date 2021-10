Weil ihre extravagante Halloween-Party coronabedingt auch heuer nicht stattfinden kann, feiert Heidi Klum mit einem neuen Gruselvideo auf Instagram.

Auch in diesem Jahr wurde für das Halloween-Video die ganze Familie eingespannt.

Heidi Klum teilt Familien-Video zu Halloween

Bereits 2020 veröffentlichte Klum ein Gruselvideo zu ihrem liebsten Feiertag. Denn durch die Corona-Pandemie konnte ihre legendäre Halloweeen-Party nicht stattfinden. Die „Queen of Halloween“ ließ sich dadurch aber nicht von der Feierstimmung abbringen und postete einen Kurzfilm mit der ganzen Familie. In diesem wurden sie und Ehemann Tom Kaulitz von Klums Kindern – die die Rolle der Dämonenkinder übernahmen – umgebracht.

Da auch 2021 keine große Party mit Stargästen stattfinden kann, veröffentlicht die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin einfach eine Fortsetzung. Bis dahin hatte sie den gesamten Oktober über ihre Kostüme der vergangenen Jahre gefeiert, eifrig Throwback-Bilder gepostet und die Looks für dieses Jahr geteast.

„Normalerweise würde ich am Sonntagabend meine alljährliche Halloween-Party veranstalten … aber dieses Jahr sieht alles noch ein bisschen anders aus. Stattdessen möchten meine Familie und ich die Ersten sein, die euch ein sicheres und gruseliges Halloween-Wochenende wünschen“, schreibt Klum jetzt zu dem knapp achtminütigen Instagram-Video.

Die „Queen of Halloween“ verteidigt ihren Titel

Und das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Denn das Video knüpft direkt an letztes Jahr an. Heidi erwacht als Zombie von den Toten und kehrt zu ihrer Familie – gespielt von Heidis Kindern Leni, Lou, Henry und Johann – zurück. Diese ahnen im ersten Moment noch nichts von ihrem untoten Dasein. Aber spätestens nach einem selbstgekochten Essen inklusive abgehacktem Daumen und Hautfetzen merken die vier, dass irgendetwas nicht richtig ist.

Angelehnt an Heidis Horror-Lieblinge „Psycho“, „Der Exorzist“, „Shining“ und „Dead Alive“ gibt es in dem diesjährigen Video unter dem Titel „Klum’s Day“ – eine Anspielung an den „Dooms Day“ – wieder ganz schön viel Blut und den ein oder anderen Schreck-Moment. Aber etwas anderes hätte man von der „Queen of Halloween“ auch nicht erwartet.