Oookay, jetzt sind starke Nerven gefragt! Denn Heidi Klum hat wieder zugeschlagen. Die „Queen of Halloween“ gibt mit einem super gruseligen Video bereits einen ersten Vorgeschmack darauf, wie ihr diesjähriges Kostüm aussehen wird.

Eines vorweg: Angsthasen sollten es besser nicht sehen…

So gruselig ist das Halloween-Kostüm von Heidi Klum

Eigentlich haben wir gedacht, dass uns so schnell nichts mehr schockieren könnte, was aus dem Hause Klum kommt. Immerhin haben wir das Supermodel zu Halloween bereits in allen möglichen Grusel-Versionen gesehen. Da wäre zum einen die Alien-Leiche, oder der enthäutete Mensch am Obduziertisch, oder das wohl gruseligste Kostüm (bis jetzt!): Heidi und ihre sechs Klone…

Doch was jetzt kommt, übertrifft wohl all ihre bisherigen Aufmachungen. Denn Heidi Klum ist von den Toten auferstanden und gibt einen ziemlich glaubwürdigen Zombie ab. Schon vor einer Woche postet die 48-Jährige einen ersten Hinweis auf Instagram. Auf dem Bild sieht man zwei Grabsteine mit ihrem Namen und dem von ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Klum hat sich im Verwesung-Look am Grabsteinen platziert und schreibt dazu: „Bis dass der Tod uns scheidet.“

Zombie-Horror auf Instagram

Doch das war noch längst nicht alles! Wer Heidi Klum kennt, der weiß, dass sich das Supermodel bestimmt etwas SEHR besonderes einfallen hat lassen, um ihren diesjährigen Halloween-Auftritt perfekt zu inszenieren. Und auch wenn es noch eine Woche dauert, bis wir Halloween feiern, sorgt Heidi bereits jetzt für Angst und Schrecken. Denn ein kurzes Teaser-Video zeigt das Model als absolute Horror-Kreatur und empfiehlt sich nicht, es mitten in der Nacht anzusehen…

Es ist eine Mischung aus „Walking Dead“ und „Exorzist“! Heidi Klum, die mit steifen Gliedmaßen alles andere als lebendig aussieht und keine fließenden Model-Posen macht, sondern wie vom Teufel besessen am ganzen Körper zuckt – ist definitiv ein Anblick, den wir so schnell nicht wieder vergessen werden. Dazu kommt noch ein gruseliger Gesichtsausdruck, verweste Haut und eine unglaublich creepy Zunge. Ist sie ein Zombie? Ist sie ein Geist? Oder ist sie eine besessene Kreatur, die zwischen Totenwelt und Realität lebt? Man weiß es nicht so genau…

Große Party fällt auch dieses Jahr aus

Schon vergangenes Jahr mussten Heidi Klum und ihre Hollywood-Freunde, die sie sonst immer auf ihre legendäre Party einlädt, auf die Mega-Fete verzichten. Der Grund: Die Pandemie. Und da die Situation in diesem Jahr zwar etwas besser, jedoch immer noch viel zu heikel ist, fällt die klum’sche Halloween-Sause auch diesmal ins Wasser.

Doch gruseln werden wir uns trotzdem! Denn Heidi Klum hat bestimmt noch das ein oder andere Ass im Ärmel, um uns und ihre Follower so richtig zu erschrecken…