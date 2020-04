Ein Corona-Patient aus der Steiermark ist durch eine Plasmaspende wieder genesen. Der 36-Jährige befand sich zuvor auf der Intensivstation und musste lange gegen das gefährliche Virus ankämpfen.

Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung ist der Patient durch das Blutplasma einer an Corona geheilten Person wieder gesund.

Erste Heilung durch Plasmaspende

Der 36-jährige Steirer leidet laut Kleiner Zeitung an einem angeborenen Immundefekt und kann keine Antikörper bilden. Ganze vier Wochen lang litt der Mann an hohem Fieber und Atemnot. Außerdem erkrankte er an Entzündungen der Lunge. Auch Aufenthalte in mehreren Krankenhäusern und auf der Intensivstation des LKH Graz, blieben ihm nicht erspart.

Dann konnte der Steirer eine Therapie mit dem sogenannten Rekonvaleszenten-Plasma beginnen. Er bekam also das Blut-Plasma eines bereits geheilten Covid-19-Patienten verabreicht. Die Therapie schlug an und der 36-Jährige konnte die Intensivstation verlassen. Mittlerweile befindet er sich auf der Normalstation, drei bei ihm durchgeführte Coronatests ergaben immer dasselbe: Negativ.

Das LKH Graz ist aber nicht das einzige Krankenhaus, das seine Covid-19-Infizierten mit dem Blutplasma von geheilten Corona-Patienten heilt. Auch in Tirol und Salzburg bekommen Covid-19 Erkrankte Plasma von Genesenen verabreicht. Laut den Ärzten im LKH Graz ist der 36-Jährige Steirer der Erste Patient in Österreich, der mithilfe dieser Therapie genesen ist.