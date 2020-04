In Zeiten der Coronakrise sollte das Leben so gut es geht kontaktlos ablaufen. Sich ins Kino zu setzen und gemeinsam mit hunderten Personen einen Film anzusehen, scheint da undenkbar. Die Lösung dafür könnte allerdings das gute alte Autokino sein.

Im niederösterreichischen Groß-Enzersdorf denkt man bereits über eine Wiedereröffnung nach.

Sperrt das Autokino wieder auf?

Vor den Zeiten des Online-Streamings waren Autokinos voll im Trend. Perfekt für’s erste Date oder einen lustigen Ausflug mit Freunden. In Österreich war das Autokino in Groß-Enzersdorf berühmt-berüchtigt, doch im Jahr 2015 musste es schließen. Jetzt könnte eine Wiedereröffnung bevorstehen, denn Autokinos garantieren ein kontaktloses Filmspektakel. Die Menschen sind von der Idee offenbar so begeistert, dass sie bereits eine Crowdfunding-Initiative gestartet haben.

Corona-Maßnahmen machen Strich durch die Rechnung

So perfekt das Vorhaben auch scheinen mag, die aktuellen Maßnahmen und Regelungen rund um das Coronavirus scheinen da nicht ganz mitzuspielen. Denn das Betreten des Kundenbereichs ist momentan untersagt. Dazu zählt laut einem behördlichen Schreiben demnach auch der Parkplatz des Autokinos. Und nachdem auch Treffen an großen, öffentlichen Plätzen verboten sind, bleibt das Autokino in Groß-Enzersdorf erstmal zu. Ändern könnte sich die Lage dann aber ab dem 1. Mai, wenn sämtliche Befristungen ablaufen. Die Hoffnung stirbt also zuletzt!