Manche Menschen gehen mit Bedacht an die Dinge heran, andere fallen gleich mit der Tür ins Haus. Ob im Job oder in der Liebe: Gewisse Sternzeichen nehmen sich einfach nie genug Zeit.

Diese Sternzeichen übersterürzen immer alles:

Zwilling

Der Zwilling ist sehr neugierig. Er will am liebsten immer alles sofort herausfinden. Deswegen geht er die Dinge auch oft nicht mit Bedacht an, sondern überstürzt alles. Er verliebt sich meist auf den ersten Blick und geht sehr schnell eine Beziehung ein.

Krebs

Der Krebs wirkt meist sehr gelassen, aber in ihm drinnen brodelt ein Feuer. Er kann nie still sitzen und hat auch nur wenig Geduld. Daher sucht er immer nach dem nächsten Projekt. Dieses will er aber dann auch sofort wieder beenden und stürzt sich bereits ins Nächste. Er trifft oft sehr überstürzte Entscheidungen und akzeptiert nur ungern die Konsequenzen.

Steinbock

Der Steinbock gilt zwar als bodenständig und kontrolliert, doch oftmals wird ihm alles zu viel und er verliert das Interesse. Deswegen trifft er meist schnelle, unüberlegte Entscheidungen, damit er eine Sache endlich als erledigt abhaken kann. Das führt dann zu überstürzten Aktionen.

Schütze

Der Schütze handelt sehr schnell überhitzt. Er denkt meist nicht nach bevor er spricht oder handelt. Sein Motto ist “Carpe Diem”. Er denkt nie an morgen und schon gar nicht an die Konsequenzen seines Handelns. Das kann oftmals zu einem unangenehmen Erwachen führen.