Schon klar, bis 2022 dauert es noch eine gefühlte Ewigkeit und trotzdem können wir uns jetzt schon auf ein Konzert von einem Megastar freuen! Und wenn wir Megastar sagen, dann meinen wir das auch. Denn: The Weeknd kommt nach Österreich und spielt sein erstes Konzert in Wien.

Das Konzert soll planmäßig am 26.09.2022 in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen.

The Weeknd kommt nach Österreich

Der kanadische Musiker The Weeknd gehört zu den erfolgreichsten Sängern der Welt. Seine Hits “Blinding Lights“, “Save Your Tears” und “In Your Eyes” kann nahezu jeder fehlerfrei mitsingen. Kaum zu glauben, dass der 30-Jährige noch nie in Österreich war. Doch jetzt hat das Warten endlich ein Ende! Am 26.09.2022 beehrt The Weeknd Wien und bringt die Stadthalle zum Brodeln.

Eigentlich hätte seine große “The After Hours Tour” bereits in diesem Jahr stattfinden sollen. Coronabedingt musste der Musiker seine Konzerte jedoch auf ein Jahr später verschieben. Das gab er jetzt, nur wenige Tage vor seinem Riesen-Auftritt beim US-amerikanischen Super Bowl bekannt, wo er in der berühmt-berüchtigten Halbzeitshow auftreten wird. Weltweit sind insgesamt 104 Konzerte geplant. Den Tourauftakt gibt’s, wenn alles nach Plan läuft, am 14.01.2022 in Vancouver.

Mega-Auftritt beim Super Bowl

Eine Ehre, die nicht jedem gebührt: am 7.2. (bei uns bereits am 8.2.) findet der jährliche Superbowl in den USA statt. Sänger, die in der Halbzeitshow performen, werden von mehreren hundert Millionen (!) Zusehern bestaunt. Jetzt zeigt auch The Weeknd was er drauf hat und folgt damit in die Fußstapfen von Justin Timberlake, Katy Perry und Coldplay.

Zur Feier der Stunde veröffentlicht der Musiker kommenden Freitag, am 5.2. seine Compilation “The Highlights“. Darauf zu finden ist eine Zusammenstellung von Songs aus den Jahren 2011 bis heute. Oder anders gesagt: die wichtigsten Meilensteine seiner Karriere.