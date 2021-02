In der dritten Nacht der Rosen schickte Bachelor Niko Griesert gleich drei Frauen nach Hause. Und dabei traf es nicht die drei neuen Kandidatinnen, die wegen einer vorsorglichen Corona-Quarantäne erst an diesem Abend in die Villa zogen.

Obwohl sie den begehrten Junggesellen gerade erst kennenlernten, durften sich Jacqueline, Debora und Kim-Denise über eine Rose freuen.

Diese drei Frauen bekamen keine Rose vom Bachelor

Das Feld rund um den Bachelor Niko lichtet sich langsam. Denn er entschied sich in der dritten Nacht der Rosen gleich gegen drei Kandidatinnen. So mussten Nora Lob, Melissa Lindner und Nina Röber nach Hause gehen. Bei den dreien dürfte der Funke wohl nicht richtig übergesprungen sein. Doch diese Entscheidung fiel dem begehrten Junggesellen nicht gerade leicht. Vor allem auch, weil am selben Abend gleich drei neue Kandidatinnen in die Villa gezogen sind. “Es ist schwer, sich drauf einzulassen. Und es ist auch ganz schwer zu sagen, du bist wieder offen. Irgendwann denkst du dir: Du brauchst doch auch mal die Zeit, die kennenzulernen, die vorher schon da waren“, sagt er vor seiner Entscheidung.

Trotz sichtlicher Enttäuschung darüber, dass sie keine Rose bekamen, trugen alle drei Kandidatinnen ihren Rauswurf aber mit Fassung und wünschten dem Bachelor noch eine schöne Zeit bei seiner weiteren Suche nach der großen Liebe.

Nach Quarantäne: Drei neue Kandidatinnen mit dabei

Dass Niko bei dieser Entscheidung gleich drei Frauen wieder nach Hause schickte, ist aber nicht besonders überraschend. Immerhin sind auch gleich drei neue Kandidatinnen in die Villa eingezogen. Denn Jacqueline Bikmaz, Debora Goulart und Kim-Denise Lang mussten die ersten zwei Wochen der aktuellen Staffel in Quarantäne verbringen und hatten damit nicht die Möglichkeit, Bachelor Niko von Anfang an kennenzulernen. In der dritten Nacht der Rosen ließ er die drei Neuen aber nicht lange warten und übergab ihnen gleich als Erstes eine Rose. Jetzt sind aber alle Kandidatinnen, die um das Herz von Niko Griesert kämpfen, komplett und wir sind gespannt, für wen er sich am Ende entscheiden wird.

