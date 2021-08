Nur wenige Wochen, nachdem Bill Cosby vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, könnte die nächste Klage durchgebracht werden. Der Vorwurf: Cosby soll 1974 eine 15-jährige sexuell missbraucht haben.

Die Klage wurde bereits im Dezember 2014 eingereicht.

Bill Cosby könnte im April 2022 wieder vor Gericht stehen

Der Fall Bill Cosby scheint doch noch nicht vorbei zu sein. Etwa eineinhalb Monate nach seiner vorzeitigen Haftentlassung droht dem ehemaligen Serienstar eine neue Klage wegen sexuellem Missbrauch. Der Vorfall soll sich im Jahr 1974 ereignet haben. Cosby soll damals ein 15-jähriges Mädchen in der Playboy Mansion sexuell missbraucht haben.

Das Opfer hat die Klage gegen Cosby bereits 2014 eingereicht. Da es zu diesem Zeitpunkt jedoch ein anderes Missbrauchs-Verfahren gegen ihn gab, wurde der Fall auf Eis gelegt. Diese Pause gilt noch bis 30. September. In den kommenden Wochen entscheidet deshalb der Oberste Gerichtshof, ob Cosbys Entlassung widerrufen werden soll. Bereits ab 18. April 2022 könnte sich Cosby anschließend vor Gericht für den Missbrauchs-Fall verantworten.

Mehr als 60 Frauen erhoben Vorwürfe

Die Anklage ist übrigens das letzte noch ausstehende Verfahren gegen den ehemaligen Schauspieler. Die Anschuldigungen rund um Cosby wurden mit der #MeToo-Bewegung lauter; mehr als 60 Frauen warfen ihm bisher unterschiedliche Formen sexuellen Missbrauchs vor.

Zu einer Verurteilung kam es jedoch nur in einem Fall aus dem Jahr 2004. Cosby soll damals eine Frau unter Drogen gesetzt und sexuell misshandelt haben. 2018 wurde Cosby dafür schuldig gesprochen und zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt. Am 30. Juni 2021 – etwas mehr als zwei Jahre später – wurde er jedoch vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Der Grund: Ein Staatsanwalt hatte ihm bereits 2005 zugesichert, dass Cosby keinen Strafprozess erwarte, wenn er in einem Zivilprozess um Entschädigung aussagt. Kurz nach seiner Entlassung beteuerte er weiterhin seine Unschuld und gab bekannt, bald wieder auf die Bühne gehen zu wollen. Eine Tour sowie eine Dokumentation seien in Planung gewesen.