Viele haben sich ein Foto von den Kattas gewünscht. 🤗 Wir können die Wünscherfüllung sogar noch toppen: mit einem Foto vom Katta-Nachwuchs. 💕 Am 21. März ist das Jungtier zur Welt gekommen 👋 und es entwickelt sich bestens. 🔝 Am Anfang hängen Katta-Jungtiere am Bauch der Mutter und schlafen die meiste Zeit. 😴 Seit etwa eineinhalb Wochen klettert das Jungtier schon auf ihren Rücken und schaut sich die Umgebung an! 👀 📸 @zupancdaniel . . #zoovienna #vontierzudir #katta #lemuren #babynews #welcome #newborn #news #littleone #hello #cuddletime #sleepy #tiny #cutie #madagascar #potd