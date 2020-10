Gerade im Herbst müssen Spinnenphobiker wieder stark sein, denn es könnte mal wieder zu einer Invasion der Hauswinkelspinne, auch Webspinne genannt, kommen. Wenn es kälter wird, flüchten die kleinen Krabbelgeister nämlich in unsere Wohnungen, um einen warmen Unterschlupf zu finden.

Zum Glück sind wir ihnen aber nicht hilflos ausgeliefert, denn man kann mit einem kleinen Trick dafür sorgen, dass die unerwünschten Mitbewohner erst gar nicht in unsere Wohnungen krabbeln.

Ätherische Öle als Wunderwaffe gegen die Hauswinkelspinne

Auch wenn die Hauswinkelspinne nicht giftig ist, jagt sie doch den meisten Menschen einen kleinen Schrecken ein. Allein ihre Beine, die bis zu acht Zentimeter lang werden können, wirken nicht gerade vertrauenswürdig. Damit die kleinen Achtbeiner gar nicht erst in unsere Wohnungen krabbeln, sollte man ein Abwehrmittel aus ätherischen Ölen herstellen. Den starken Geruch dieser Öle können Spinnen nämlich gar nicht leiden. Dafür einfach ca zehn Tropfen eines ätherischen Pfefferminz- oder Teebaumöl in eine Sprühflasche mit 500 ml Wasser geben und ein paar Tropfen Spülmittel beimischen. Durch dieses können sich beide Flüssigkeiten besser miteinander vermischen. Anschließend alle Fenster- und Türrahmen sowie sämtliche andere Flächen, durch die die Spinnen in deine Wohnung eindringen können, damit besprühen.