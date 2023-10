Britney Spears wurde Anfang der 2000er eine Liebelei mit dem Schauspieler Colin Farrell nachgesagt. Was genau damals zwischen den Stars lief, ist lange Zeit unklar. Bis jetzt! In ihrem Buch „The Woman in Me“ verrät die Sängerin nun einige brisante Details.

So sollen die zwei tatsächlich eine heiße Affäre gehabt haben und regelrecht übereinander hergefallen sein.

Laut Autobiografie: Britney Spears hatte Affäre mit Colin Farrell

Am 24. Oktober erscheint endlich Britneys erste Autobiografie „The Woman in Me“. Doch schon jetzt jagt eine Headline die nächste, da immer mehr brisante Enthüllungen durchsickern. Die Sängerin berichtet in ihrem Memoiren zum Beispiel erstmals über ihren öffentlichen Nervenzusammenbruch im Jahr 2007. Besondere Aufmerksamkeit erregte aber vor allem ihre Enthüllung, dass sie während ihrer dreijährigen Beziehung zu Justin Timberlake, schwanger wurde, woraufhin der einstige Boygroup-Star sie angeblich zur Abtreibung überredete. Doch das ist anscheinend nicht das einzige Geheimnis aus ihrem Liebesleben, das Britney in ihrem Buch preisgibt – so spricht die Sängerin nun auch erstmals über ihre Affäre mit Schauspieler Colin Pharell.

Kurze Zeitreise in das Jahr 2003. Britney und Justin hatten sich gerade erst getrennt. Plötzlich kursierten Gerüchte über eine Affäre zwischen der Sängerin und Colin Farrell. Doch bei der Premiere seines Films „The Recruit“ wies der Hollywood-Star diese Gerüchte zurück und erklärte einem Reporter sogar: „Wir gehen nicht miteinander aus. Sie ist ein süßes, süßes Mädchen. Da geht nichts, wir sind nur Freunde.“ Doch laut Time behauptet Britney in ihren Memoiren nun, dass dies gelogen war.

„Wir sind übereinander hergefallen“

Über einen „Club-Promoter-Freund“ habe sie Colin Farrell damals kennengelernt, schreibt Britney in ihrem Buch. Sie besuchte den Schauspieler danach am Set seines Filmes „S.W.A.T.“ und es funkte direkt. Was folgte, war eine kurze, aber äußerst leidenschaftliche Affäre. Rund zwei Wochen lang hatten die zwei Stars offenbar jede Menge Spaß miteinander. „Wir sind übereinander hergefallen und haben so leidenschaftlich gekämpft, als wären wir in einer Straßenschlacht“, beschreibt Britney ihre Affäre mit dem heute 47-Jährigen.

Britney Spears berichtet außerdem, dass sie zu dieser Zeit noch unter Liebeskummer aufgrund ihrer Trennung von Justin litt. Colin sei demnach also ein Trostpflaster für die Sängerin gewesen. Doch sie hätte sich offenbar auch mehr mit dem Schauspieler vorstellen können. „Für einen kurzen Moment dachte ich, da könnte mehr sein. Die vielen Enttäuschungen in meinem Liebesleben waren nur ein Grund für meine Isolation. Ich fühlte mich die ganze Zeit so schlecht.“, so Britney in ihrem Buch.

Besonders interessant: Laut US-Medien soll sich die Veröffentlichung der Memoiren um einige Monate verzögert haben, weil die Anwälte von Justin Timberlake und Colin Farrell dazwischenkamen. Beide Stars verlangten Vorab-Versionen ihrer Geschichten zum Lesen und machten angeblich Korrekturen. Doch auch das, was übrige geblieben ist, sorgt für jede Menge Gesprächsstoff.