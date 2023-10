Auch wenn die Sonne nicht mehr ganz so oft herauskommt, ist das noch lange kein Grund sich in den eigenen vier Wänden zu verkriechen. Denn einigen Sternzeichen steht ein fabelhaftes Wochenende bevor.

Gleich vier Tierkreiszeichen können sich über ein gelungenes Weekend freuen.

Widder

Der Herbst weckt die Abenteuerlust des Widders. Dieses Wochenende bietet die ideale Gelegenheit, spontane Kurztrips oder Outdoor-Aktivitäten zu unternehmen. Denn es sieht ganz danach aus, dass der Widder eine aufregende Entdeckung machen könnte, sei es in der Natur oder in einem neuen sozialen Kreis. Nettes Plus: Die Sterne schenken dem Feuerzeichen am Wochenende zudem Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen.

Stier

Für den sinnlichen Stier verspricht das Wochenende gemütliche Momente in der Natur oder zu Hause. Es ist also Entspannung angesagt! Ein herbstlicher Spaziergang im Park oder ein Spiele-Abend mit guten Freunden wird dem Sternzeichen besonders guttun. Stiere können die Energie nutzen, um mit Elan in die neue Woche zu starten.

Wassermann

Für Wassermänner bringt das Wochenende vor allem frische Ideen und soziale Möglichkeiten. Sie erleben sozusagen einen regelrechten „Flow“. Dieses Wochenende könnte also perfekt sein, um an kreativen Projekten zu arbeiten oder sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Auf das Sternzeichen warten nämlich durchaus inspirierende Begegnungen und aufregende Diskussionen.

Waage

Für die Waagen steht das kommende Wochenende im Zeichen von Entspannung und Wohlbefinden. Die Sterne deuten darauf hin, dass es an der Zeit ist, den stressigen Alltag hinter sich zu lassen und sich ganz auf die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Als Meister des Ausgleichs verbringen sie ihre Tage in angenehmer Gesellschaft, umgeben von Schönheit und Kunst. Wie wärs mit einem Museumsbesuch oder einem romantischen Candle-Light-Dinner?