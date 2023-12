Manchmal ist es Zeit, aus alten Gewohnheiten auszubrechen und neue Dinge in sein Leben zu lassen. Drei Sternzeichen haben im kommenden Jahr keine Wahl. Denn auf sie kommt eine ungeplante Veränderung zu. Aber keine Sorge!

Veränderungen können auch etwas Positives sein …

Fische

Fische fühlen sich in ihrem aktuellen Freundeskreis immer wieder unwohl. Das könnte daran liegen, dass sich das Sternzeichen enorm weiterentwickelt hat. Das führt oft zu Spannungen, Konflikten und schlechter Stimmung. Damit sich der Fisch wieder besser fühlt, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach ein zwei neuen Bekannten umzusehen, die in weiter Folge gute Freund:innen werden können. Denn auch in Freundschaften kann es zu Trennungen kommen, wenn man merkt, dass man einander einfach nicht mehr guttut – auch wenn es anfangs noch schmerzt.

Stier

Stiere befinden sich schon länger in einer Phase, in der ihnen ihr aktueller Job keine Freude mehr bereitet. Auf Jobsuche zu gehen, fällt ihnen allerdings schwer. Denn sie haben einfach viel zu viel zu verlieren. Wie gut, dass das neue Jahr auch einige neuen Chancen mit sich bringt. Und so darf sich das Sternzeichen auch auf ein Jobangebot freuen, mit dem es niemals gerechnet hätte. Jetzt heißt es: Auf zu neuen Ufern! Denn der Stier hat nun endlich die Möglichkeit, das zu zeigen, was in ihm steckt und einen Beruf voller Leidenschaft auszuüben.

Zwillinge

Zwillinge träumen schon lange von einer großen Veränderung in ihrem Leben. Doch bisher gab es immer etwas, das sie zurückgehalten hat, um den Schritt auch zu gehen. Im neuen Jahr führen allerdings einige Dinge dazu, dass ihnen diese Entscheidung abgenommen wird. Das Sternzeichen wird mehr oder weniger zu seinem Glück gezwungen, denn es steht ein Ortswechsel an. Auch wenn der Einstieg etwas überfordernd wirkt, wird sich der Zwilling schnell an seine neue Umgebung gewöhnen und sich wohlfühlen. Der Rest kommt dann von ganz alleine …