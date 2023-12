Der erfolgreiche „Game of Thrones“-Ableger „House of the Dragon“ geht offiziell in eine zweite Runde. HBO nimmt uns auf eine weitere Reise nach Westeros mit und präsentiert schon vorab einen ersten Trailer zur neuen Staffel.

Im Sommer 2024 soll die zweite Staffel dann an den Start gehen.

„House of the Dragon“: Das verrät der Trailer über die zweite Staffel

Die Freude war groß, als „House of the Dragon“ 2022 Premiere feierte. Der Ableger der weltweit zelebrierten Erfolgsserie „Game of Thrones“ gab Einblicke in den Beginn des Krieges zwischen den Targaryens. Megastar Matt Smith („The Crown“, „Doctor Who“) begeisterte dabei in der Rolle des Daemon Targaryen Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Ein ganzes Jahr lang mussten sich Fans der Fantasy-Serie nun ohne neue Folgen begnügen. Doch jetzt hat das Warten ein Ende! Zumindest vorerst. Denn HBO veröffentlichte soeben den allerersten Trailer zur zweiten Staffel. Wir erfahren also endlich, wie es mit Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), ihrem Onkel und Ehemann Daemon (Matt Smith) und der Königswitwe Alicent Hightower (Olivia Cooke) weitergeht. Der Streit um den Eisernen Thron spitzt sich zu und wird immer brutaler.

Brutale Morde, Auftritt der Starks und jede Menge Drachen-Action

Drachen-Fans werden in Staffel zwei von „House of the Dragon“ sicherlich auf ihre Kosten kommen. Denn wie der Trailer zeigt, gibt es jede Menge Action mit den majestätischen Tieren. Zudem erscheinen fünf neue Drachen auf der Bildfläche. Genauso wie die Familie Stark, die in den neuen Folgen erstmals eine größere Rolle spielt. Dabei wird Cregan Stark (Ned Starks Vorfahre) von Rhaenyras Sohn Jacaerys (Harry Collet) in Winterfell besucht, um sich mit ihm für einen wichtigen Kampf zu verbünden.

Auch an brutalen Szenen wird es den neuen Folgen bestimmt nicht mangeln. Denn wie bereits bekannt ist, haben die Macher:innen der HBO-Serie eine schockierende Sequenz aus der Buchvorlage „Feuer und Blut“ von George R.R. Martin in Staffel zwei miteingebaut. Darin geht es um die Meuchelmörder „Blood and Cheese“, die unerbittlich Rache üben.

Staffel 2 kommt im Sommer 2024

Ein bisschen gedulden müssen wir uns aber noch, bis wir erfahren, wie es in Westeros weitergeht. Denn die neuen Folgen sind für den Sommer 2024 geplant. Für Fans ebenfalls interessant: Staffel zwei kommt mit nur acht statt den gewohnten zehn Episoden. Grund dafür ist laut Deadline, eine inhaltliche Entscheidung, die Teil zwei „rund machen“ soll.

Heißt: Ein weiterer geplanter, sehr großer Handlungsstrang in „House of the Dragon“ würde sich in der zweiten Staffel nicht mehr ganz ausgehen. Deshalb haben sich die Produzent:innen entschlossen, diesen einfach in Staffel drei zu erzählen, wenn es dazu kommen sollte. Doch aktuell sieht es ganz so aus, als bekäme man dafür grünes Licht.