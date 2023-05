Mit diesem Hack wird jeder Nagellack matt

Sorry Glazed Donut Nails, aber das matte Finish ist auf dem Vormarsch. Von nun an darf es auch mal wieder etwas weniger glänzend auf unseren Nägeln zugehen. Denn zur Abwechslung versüßen uns „Matte Nails“ jetzt die Saison. Wir verraten euch, wie ihr euren Lieblings-Nagellack im Nu matt zaubert!

Das Beste: für den angesagten Look braucht ihr nicht mal einen speziellen Nagellack.

Matte Nails erobern die Beautyszene

Klar, nichts geht über unsere heißgeliebten Glazed Donut Nails. Trendsetterin Hailey Bieber lieferte uns Anfang des Jahres DEN Maniküretrend schlechthin. Und fest steht: Glossy Nails werden uns bestimmt noch ein Weilchen begleiten. Doch wie wir alle wissen, braucht jeder große Trend mindestens einen Gegenspieler. In diesem Fall ist der Antagonist recht naheliegend. Statt ultra glänzende Nails und Chrome-Looks setzen wir zur Abwechslung jetzt auf ein mattes Finish.

Egal ob nur einzelne Nägel, als French oder ein komplett-Look – das matte Finish kann unser Nailgame ordentlich aufpeppen und einen spannenden Twist auf unsere Nägel bringen. Der Matt-Look für die Fingernägel sieht nämlich nur nicht mega schick aus, sondern gleichzeitig auch überraschend modern und stilvoll.

So tragen wir matte Nägel jetzt

Matte Nägel erleben immer mal wieder ein Comeback. Bereits Anfang der 00er Jahre erlebten sie ein Hoch. Doch nun kommt der Trend gleich mal mit einem Update daher. So tragen wir matten Nagellack diese Saison auf keinen Fall mehr im Duett mit sehr langen Nägeln à la Stiletto oder Coffin Nails. Stattdessen setzen Beauty-Experts lieber auf kurze Nägel mit mandelförmiger oder eckiger Silhouette.

Was das Farbespiel angeht, kommen pastellige Nuancen – wie Hellgrün oder Apricot – bei matten Nägeln besonders gut zur Geltung. Oder aber ihr experimentiert mit mehreren Nuancen und kombiniert den Trend mit den angesagten Blush Nails. Besonders clean hingegen sieht ein Nude-Ton mit matter Oberfläche aus. Aber wie genau bekommen wir das matte Finish nun auf unsere Nägel?

Mit diesem Hack wird jeder Nagellack matt

Das Tolle: Für den Trend müsst ihr weder in ein Nagelstudio, noch einen neuen Topcoat besorgen. Denn wir haben einen simplen Hack für euch parat, der euren Lieblingsnagellack matt zaubert. Alles, was ihr für den Look benötigt, ist Backpulver! Und so geht’s:

Step 1: Bevor das Backpulver auf eure Nägel kommt, solltet ihr das Pulver erst durchsieben. Denn so löst ihr alle Klümpchen.

Step 2: Wählt dann eure Lieblingsfarbe und lackiert eure Nägel damit. Lasst den Nail Polish leicht antrocknen.

Step 3: Dann benötigt ihr einen kleinen Make-up-Pinsel. Taucht den Pinsel in das Backpulver und verteilt es gleichmäßig auf den Nägeln. Wichtig: Der Lack darf weder zu feucht, noch zu trocken sein. Hier ist also etwas Feingefühl gefragt. Arbeitet euch am besten von Nagel zu Nagel durch.

Step 4: Lasst das Backpulver auf jedem Nagel einwirken und entfernt das überschüssige Backpulver mit einem sauberen Pinsel.

Step 5: Zum Schluss versiegelt ihr das Ergebnis noch mit einem klaren Top Coat. Et voilá!

Übrigens: Solltet ihr gerade kein Backpulver daheim haben, könnt ihr alternativ auch Babypuder verwenden. Also dann, auf die Nägel, fertig, los!