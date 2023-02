Wir können es kaum erwarten, den Winter endlich hinter uns zu lassen und den Frühling wieder in unserem Leben willkommen zu heißen. Und damit starten wir auch jetzt sofort! Besser gesagt, unsere Nägel. Denn in diesem Jahr gibt es einen neuen Trend, den wir ALLE haben wollen: Lipgloss-Nails!

Was hinter dem Look steckt und wie ihr ihn am besten nachmacht, verraten wir euch hier.

Lipgloss-Nails: Warum wir den Trend alle lieben

Auf den Lippen feiert der Glossy Look schon lange sein Comeback! Jetzt sind aber auch unsere Nägel an der Reihe. So schön Glazed-Donut-Nails auch sind – die müssen jetzt für eine natürlichere Version Platz machen. Denn im Frühling tragen wir Nägel mit einem shiny Finish, auch Lipgloss-Nails genannt. Dabei verzichten wir auf den Überlack im Chrome-Stil und gehen einen glowy und minimalistischen Weg. Aber keine Angst, der Trend hat nichts mit sticky Gloss zu tun, sondern mit einem glänzenden und frischen Look. Perfekt, um den Frühling einzuläuten.

Das Tolle an dem Trend: Er passt zu wirklich jedem Outfit, lässt einen immer chic und elegant wirken und sorgt dafür, dass unsere Hände stets gepflegt aussehen. Durch das natürliche Ergebnis sind Lipgloss-Nails wirklich für jeden geeignet. Egal ob man ein richtiger Nail-Lover ist oder lieber nicht zu dick aufträgt.

So geht der Look

Um den Nageltrend nachzumachen, braucht ihr keine besonders ausgeprägten Maniküre-Fähigkeiten. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass eure Nägel in einem passablen, gepflegten Zustand sind. Denn dadurch wirkt das Finish noch sauberer. Dazu feilt ihr die Nägel zuerst in die gewünschte Form und befreit sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner.

Wenn ihr ready seid, dann geht es auch schon ans Lackieren. Drei kurze Schritte später habt ihr dann bereits das Ergebnis vor euch.

Step 1: Zuerst tragt ihr eine Schicht von einem Nagellack in einem hellrosa Ton auf. Dann gut trocknen lassen, bevor ihr weitermacht.

Step 2: Anschließend kommt ein Top-Coat darüber, um die Farbe zu versiegeln. Auch diesen bitte unbedingt trocknen lassen – sonst wird das Ergebnis nicht ganz so clean.

Step 3: Zum Schluss fügt ihr noch einen weiteren Top-Coat hinzu, der richtig stark glänzt. Davon tragt ihr dann mehrere Schichten auf, bis das Finish genauso shiny ist, wie ihr euch das vorgestellt habt.

Wer möchte, kann natürlich auch noch etwas Glitzer hinzufügen. Dazu vor dem Shiny Top Coat einfach noch einen schimmernden Lack auftragen und mit dem Überlack etwas sparsamer sein. Denn sonst überdeckt ihr die Glitzerpartikel.

Als kleine Inspo für euch: So sieht der Look mit natürlich geformten, klassischen Nägeln aus:

Eine Variante mit Gel-Nägeln und im feinen Ombré-Stil:

Und hier sind die Lipgloss-Nails mit ein bisschen Glitter verfeinert: