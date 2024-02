Sie wagte es erneut: It-Girl Kylie Jenner hat erneut eine große Veränderung mit ihren Haaren vorgenommen. Vor kurzem präsentierte die 26-Jährige auf Instagram ihre neue Kurzhaarfrisur und sorgte damit für Aufmerksamkeit. Der Grund: Mit ihrem neuen Haarschnitt ähnelt sie ihrer Mutter Kris Jenner, SEHR. Auch Kylie selbst, ist die Ähnlichkeit scheinbar bewusst. In die Caption ihres Postings schrieb Kylie selbst: „Kris Jenner zittert“.

Wie Kris Jenner auf diese Ansage reagierte, erfahrt ihr hier.

Kylie Jenner und ihre neue Kurzhaarfrisur

Bei den Kardashians ist wieder einmal so einiges los! Kylie Jenner ist bereits seit Jahren dafür bekannt, dass sie große Veränderungen mit ihren Haaren vornimmt. Von Perücken bis Extensions war bisher schon vieles dabei. Zugegeben schafft es der Reality-Star immer wieder aufs neue, viele Menschen mit ihrem Look zu verzaubern. Ein echtes It-Girl eben. Nun scheint sie wieder einer Veränderung gewagt zu haben: Neulich teilte sie auf ihrem Instagram-Account mehrere Fotos von sich und präsentierte dabei ihre neue Kurzhaarfrisur mit ihren Follower:innen. Uhlala!

Für ihre neue Frisur sind ihre Haare wie es aussieht für einige Zentimeter gekürzt worden: Jetzt trägt sie einen Bob-ähnlichen Schnitt mit einem quer gestylten seitlichen Pony. Ihr umwerfender Look erinnert viele ihrer Fans und Follower:innen an ihre Mutter, Kris Jenner und ihren Pixie-Cut. Diese Ähnlichkeit, sieht scheinbar auch Kylie Jenner, selbst. Auf Instagram schrieb sie witzelnd in der Caption ihres Postings: „Kris Jenner zittert“ und deutete damit auf die Ähnlichkeit zu ihrer Celebrity-Mom hin.

„Du bist nicht einmal ein Furz“

Diese Ansage, lies sich Kris Jenner jedoch nicht gefallen! „Du bist nicht einmal ein Furz“, schoss die 68-Jährige in den Kommentaren auf ihre Tochter zurück. Falls ihr nun dachtet, es wäre ein Mutter-Tochter-Beef entstanden, können wir euch beruhigen: Der Kommentar soll nur eine Anspielung auf den aktuellen Ice Spice-Song „Think U The Sh*t“ sein. In der Kommentarspalte des Postings feiern zahlreiche User:innen den Humor von Kylie und Kris. „Das ist der lustigste Kommentar überhaupt“, merkte eine Userin unter dem Kommentar der Reality-Mom an. „Das ist es. Das Kommentar des Jahres by Kris Jenner“ schwärmte etwa eine andere Person.

Zurück zum eigentlichen Thema: Kylies neuer Haarschnitt. So ungewohnt er auch aussehen mag, sind viele ihrer Follower:innen von ihrem Look beeindruckt! „Oh nein, diese Haare sind fantastisch„, kommentierte eine Person. Eine andere hingegen schrieb: „Wow wow wow neue Kylie Ära ist freigeschalten“.