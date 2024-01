Das ganze Netz schwärmt von diesem großen Auftritt: Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi waren im Partnerlook bei der Valentino-Haute-Couture-Show in Paris zu sehen. Mit glamourösen schwarzen Looks posierte das Mutter-Tochter-Duo selbstbewusst im Blitzlichtgewitter der Fotografen.

Kylie Jenner hat gemeinsam ihrer Tochter unvergessliche Erinnerungen in Paris geschaffen.

All eyes on Kylie and Stormi!

It-Girl Kylie Jenner hatte bei der gestrigen Valentino-Haute-Couture-Show eine ganz besondere Begleitung an ihrer Seite: Ihre fünfjährige Tochter, Stormi Webster. Für ihren Mutter-Tochter-Auftritt als Gast bei der Pariser Fashion Week hat sich die 26-Jährige etwas Besonderes überlegt! Sie kamen gemeinsam im Partnerlook mit ganz viel Glam! Beide trugen schwarze Feederlooks, wobei Kylie ein schlichtes, trägerloses Bodycon-Kleid mit einem Federschal kombinierte. Stormi hingegen verzauberte mit einem langärmligen Kleid in Kombi mit glänzenden Mary Janes und einer Mini-Handtasche. Ihre Outfits peppten sie zusätzlich mit passenden schwarzen Sonnenbrillen auf – unser Fazit: eine 10 von 10!

Angekommen bei der Location, posierten sie im Blitzlichtgewitter und verzauberten mit ihrem Auftritt alle Anwesenden! Stormi posierte neben ihrer Celebrity-Mom wie ein wahrer Red-Carpet-Profi vor den Kameras und zeigte sich dabei von ihrer besten Seite. Alle Augen richteten sich auf die zuckersüße fünfjährige Styling-Ikone. Woher sie dieses Talent wohl hat? Well, der Apfel fällt nun mal nicht weit vom Stamm! Nach ihrem Auftritt vor den Paparazzi sah sich das Iconic Duo die Frühjahr/Sommer 2024 Haute-Couture-Show von Valentino an. Und die war für die 5-Jährige definitiv ein Highlight! Denn sie saß dort nicht nur in der ersten Reihe, sondern ging auch noch mit Stars wie Florence Pugh oder Jennifer Lopez auf Tuchfühlung.

Alle sprechen über den Iconic-Auftritt des Mama-Tochter-Duos

Der Auftritt von Kylie und Stormi in Paris sorgt für jede Menge Begeisterung im Netz! Zahlreiche Fan-Accounts posten Aufnahmen des gestrigen Abends auf TikTok und schwärmen von dem niedlichen Auftritt der 5-Jährigen gemeinsam mit ihrer Mama. „Stormi ist die Süßeste überhaupt“, schreibt etwa eine Userin; „Ich fasse es nicht, wie schön Stormi ist“, schwärmt eine andere. Und auch Kylies Look wird auf Tiktok & Co ordentlich gefeiert. Ihre bezaubernde Tochter hat ihr bei diesem Fashion-Auftritt aber garantiert die Show gestohlen!