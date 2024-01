Während der Haute-Couture-Shows in Paris gibt es neben spektakulären Roben vor allem eines: Hair-Inspo! Einen der wohl schönsten Haartrends zeigt uns Influencerin Valentina Ferragni. Sie trägt ein softes Chestnut Brown. Eine Farbe, die perfekt zum Winter passt.

Wir zeigen euch die schönsten Versionen des Farbtons.

Chestnut Brown: So toll sieht die winterliche Haarfarbe aus

So sehr wir gedanklich auch schon beim Frühling sind, müssen wir uns eingestehen, dass es wohl noch etwas dauert, bis es so weit ist. Warum also nicht einfach die schönen Seiten des Winters nehmen und daraus das Beste machen? Beginnen wir doch einfach mal bei Haartrends. Brauntöne sorgen für einen soften Touch und lassen einen direkt wärmer wirken. Wer braucht schon Wärmeflaschen und Tee, um sich im Winter aufzuwärmen, wenn das auch der Haarlook übernehmen kann?

Das weiß auch die italienische Influencerin Valentina Ferragni (die Schwester von Chiara Ferragni). Für die Haute-Couture-Show von Schiaparelli tauscht sie ihre blonde Mähne kurzerhand gegen einen Braunton. Dabei trägt sie keine Perücke! Vielmehr sprüht ihre Hairstylistin die deckende Farbe auf ihr Haar auf. Wer länger etwas von dem Farbton haben möchte, sollte allerdings zu einer richtigen Haarfarbe oder Tönung greifen.

Wie der Name bereits verrät, ist die Haarfarbe von Kastanien inspiriert. Das schillernde Braun verleiht einem einen samtig weichen Look und betont die Gesichtszüge. Dazu lassen sich Brauntöne mit einem leichten Bernstein-Touch oder einer rötlichen Nuance perfekt kombinieren. Die Highlights sorgen außerdem für mehr Tiefe im Haar.

Die schönsten Looks in Chestnut Brown

Das Beste an der Haarfarbe: sie passt zu allen Haarlängen und Gesichtsformen. Wie unterschiedlich der trendige Farbton getragen werden kann, zeigen wir euch hier!

Kurz und wellig: mit einem Short-Bob sorgt der Braunton für kantige Gesichtszüge und betont zudem die Augenpartie. Wenn Sonnenlicht darauf scheint, kommt der Glow richtig gut zur Geltung.

Extra chíc: Die Balayage-Technik zaubert einige Highlights ins Haar, die für Glanz, Glamour und Eleganz sorgen. Auch im Sleek-Look ein absoluter Hingucker!

All Natural: Wer auf natürliche Wellen setzt, kann mit Chestnut Brown gar nichts falsch machen. Denn durch die Tiefe im Haar wirkt der wellige Undone-Look richtig stylisch!