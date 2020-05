All diese Influencer mit ihren tollen Feeds. Einfach jedes Bild ein absoluter Schnappschuss. Da können wir ganz schön neidisch werden… Stopp! Damit ist jetzt Schluss! Mit den folgenden fünft Tipps wird unser Feed richtig – likeable! 😎 Und eines vorab: DU BIST PERFEKT, SO WIE DU BIST! 💕

1. Plane!

Hinter all den tollen Instagram Accounts steckt vor allem eines: die richtige Planung! Schnell mal ein Bild posten? Nichts da. Wenn wir einen super Feed haben möchten, dann müssen wir uns gut überlegen, welches Foto wann veröffentlicht wird. Dafür gibt es absolut geniale Apps, bei denen du schauen kannst, wann welches Bild in dein Feed passt. Auf in den App-Store! 😉

via GIPHY

2. Lerne!

Social Media schläft nicht! Immer kommen neue Features, neue Trends etc. Um up-to-date zu bleiben, sind wir total von den Kursen der Werbeakademie Wien begeistert. Vor allem im Social Media Management und im Online-Marketing Bereich gibt es unglaublich spannende Kurse! Wecke den Profi in dir – Instagram Feed, du wirst toll! 😉

Bild: WIFI Wien

3. Sei einzigartig!

Du bist unglaublich toll, einzigartig und hast bestimmt eine Eigenschaft, die dich von anderen abhebt. Um Aufmerksamkeit auf deinen Instagram Account zu schaffen, musst du auch hier einzigartig und besonders sein. 0815 – Beiträge sind ausgelutscht und will einfach keiner mehr sehen. So, be speeeecial! 😍

via GIPHY

4. Such dir einen Kumpanen!

Du kannst die perfekte Kulisse haben, das perfekte Outfit, die perfekten Haare und und und. Alles hilft aber nichts, wenn deine Bilder verwackelt, schief oder schlicht und einfach weg scheußlich fotografiert wurden. Deshalb musst du dir unbedingt einen Kumpanen suchen, der fotografieren kann und weiß, wie du dir deine Bilder vorstellst. Und: knips! 📸

via GIPHY

5. Keep it simple!

Hier eine Vase, da ein paar Blumen, noch der Laptop, eine Kaffeetasse, etwas Kuchen und noch das und das auch noch. Weg damit! Hier gilt die Devise: Weniger ist mehr. Es soll bei deinen Postings je ein Objekt im Vordergrund stehen und der Hintergrund darf nicht davon ablenken. Weihe diesbezüglich auch den Fotografen deiner Bilder ein, um darauf aufmerksam zu sein!

via GIPHY