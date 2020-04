Du bist eine Mischung aus einer 5-Jährigen, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat, einem Surfer Girl, einem Groupie und 70-jährigen Omi, die sich schon um 9 Uhr abends ins Bett legt, und änderst deine Mood trotzdem so zirka… jeden Tag? Problematisch – vor allem, wenn’s darum geht, dein Outfit of the Day auszuchen. Aber keine Sorge, we got you covered: Wir haben hier 5 Accessoire-Tipps gesammelt, die all deinen verschiedenen Personalities einen tollen Look zaubern. You can thank us later! 😋

Adventure Girl

Du vermisst den Sommer 24/7 und wünscht dir gerade nichts sehnlicher als entlegene Strände zu entdecken, surfen zu gehen und einfach Abenteuer zu erleben? Tja, du bist zurzeit einfach Freigeist pur und was könnte diese Stimmung besser ausdrücken, als ein Fußkettchen? Nichts schreit mehr Sommerkind als dieses Accessoire! Am besten noch Fußkettchen, die mit kleinen Muscheln, Perlen oder Palmenanhängern verziert sind. 🌴

Fashionista

Derzeit bist du Style Queen durch und durch und liebst nichts mehr als Outfits zusammenzustellen und neue Looks zu kreieren? Ja, sogar in Quarantäne bist du top gestylt und trägst sogar die passenden Accessoires? Dann haben wir auch für dich einen tollen (oft unterschätzten) Styling Tipp: schicke Sonnenbrillen! Fielmann hat beispielsweise eine coole, neue Kollektion mit (Sonnen-)Brillenmodellen in lebendigen Lollipop Farben herausgebracht. Egal ob Metall-, Cateye- oder Acetat-Fassungen: Eine schicke Sonnenbrille peppt jeden Look auf, auch wenn es nur für einen Spaziergang ist! 😍

Foto: Fielmann

Boss babe

Work, Work, Work, Work, Work… Das steht bei dir auf dem Programm! Noch nie hast du dich produktiver gefühlt als jetzt und all deine Freunde geben dir mittlerweile den Spitznamen “Busy bee”, weil du alle ständig mit einem neuen, coolen Projekt (und einem sehr straffen Zeitplan) überrascht. Aber halt, stopp: Was wäre eine richtige Business Woman ohne cooles Accessoire, um ihren Look zu unterstreichen? Wie wäre es zum Beispiel mit einer trendy Spange für’s Haar? Hält erstens deine Prachtmähne in Zaum (die dich also nicht mehr bei der Arbeit stören kann) und gibt zweitens deinem Outfit einen verspielten Touch. Win-Win also! 😏

Rockstar

‘Cause we all just wanna be big rockstars… 🎵 Wenn jemand Coolness ausstrahlt, dann bist das eindeutig du! Mit deiner edgy Attitude steckst du absolut alle an und to be honest: Auch wir würden uns zurzeit gerne ein Stück davon abschneiden! Was deine Mood trotzdem auf alle Fälle noch mehr zum Ausdruck bringen würde: ein Paar klobige Boots! Diese Schuhe sind super bequem und geben deinem Outfit einen richtig coolen Look, passend zu deiner aktuellen Stimmung! 😜

Diva

Du fühlst dich heute wie 10.000 Karat und hörst “Glamorous” von Fergie buchstäblich auf und ab? ✨ Oh yes, dann ist es Zeit für die fetten Goldklunker, meine Liebe! Je größer, glänzender und prunkvoller, desto besser – das ist deine heutige Devise! Am besten bringst du dieses Gemüt mit goldenen Statement-Ohrringen zum Ausdruck. Auch, wenn wir unsere Zeit gerade eher zu Hause verbringen, als unterwegs zu sein, können wir uns doch trotzdem auch mal richtig fancy anziehen, um dann ein paar süße Selfies zu machen, oder?! 😄

Und, schon entschieden, wie du dich heute fühlst? 😋