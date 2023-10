Schauspieler Brian Austin Green spricht in einem Podcast-Interview offen über gesundheitliche Struggles, mit denen er jahrelang zu kämpfen hatte. So litt der Ex-Mann von Megan Fox unter Schlaganfall-Symptomen. Aber nicht etwa aufgrund eines Schlaganfalls, sondern wegen einer falschen Diät.

Ganze viereinhalb Jahre dauerte es, bis sich der 50-Jährige davon erholen konnte.

Brian Austin Green kämpfte wegen Ernährung mit schweren Gesundheitsproblemen

Hinter Brian Austin Green liegen herausfordernde Zeiten. Der „Beverly Hills, 90210“-Star kämpfte nach einer radikalen Diät über vier Jahre lang mit schweren gesundheitlichen Problemen. Im Podcast „Sex, Likes and Spray Tans“ öffnet sich der Schauspieler gegenüber Host Cheryl Burkes und spricht erstmals über die negativen Auswirkungen, die eine falsche Ernährung auf ihn hatten. „Ich hatte viereinhalb Jahre damit verbracht, mich von schlaganfallähnlichen Symptomen zu erholen, ohne jemals einen Schlaganfall gehabt zu haben“, so Green.

Der Ex von Schauspielerin Megan Fox erzählt, dass er unter anderem drei Monate lang bettlägrig war. Doch das war noch lange nicht alles: „Ich konnte nicht sprechen“, so der 50-Jährige weiter. Als er sich ärztliche Hilfe suchen wollte, sagte man ihm anfangs, dass er an einer chronisch-entzündlichen Darmkrankheit leiden würde. Doch als immer mehr, für eine Darmkrankheit untypische Symptome, dazukamen, wusste Green, dass er an etwas anderem leidet.

Spezialisten konnten ihm nicht helfen

Die Ursache für den schlechten Gesundheitszustand des Schauspielers konnte vorerst keiner der Spezialisten feststellen, die Brian Austin Green immer wieder aufsuchte. Nicht mal ein befreundeter Arzt, der als einer der besten Neurologen des Landes galt. Auch 200 Bluttests und zahlreiche MRTs sollen keine Aufschlüsse gebracht haben, so Green.

„Dann begannen diese neurologischen Dinge zu passieren, es waren viereinhalb Jahre meines Lebens. Ich kam an den Punkt, an dem ich schlurfte, als wäre ich ein 90-jähriger Mann“, schildert der Schauspieler die schwere Phase seines Lebens. „Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht schreiben“, fuhr er fort. Aber nicht nur das, der „Anger Management“-Darsteller hatte auch mit Erinnerungslücken zu kämpfen. „Ich war so verwirrt, dass ich meinen besten Freund, mit dem ich seit mehr als 25 Jahren befreundet war, meiner Schwester wieder vorstellte, die er ebenfalls schon seit mehr als 25 Jahren kannte“.

Diät war schuld

Verzweifelt auf der Suche nach Antworten beschäftige sich Brian schließlich mit einer anderen Art von Medizin. „In der westlichen Medizin wurde das alles nicht diagnostiziert, also musste ich endlich einen Arzt finden, der sich viel mehr mit Kinesiologie und östlicher Medizin beschäftigt“, so Green. Ein Arzt stellte dann endlich eine Diagnose, die für Brian tatsächlich Sinn machte. Denn er litt offenbar unter einer „inneren Entzündung durch Gluten und Milchprodukte“. Und auch Stress sei hier ein Faktor gewesen, der die Krankheit verschlimmerte.

Nach viereinhalb Jahren konnte sich der Schauspieler und fünffache Vater mittlerweile wieder erholen. Aktuell schwebt er im Liebesglück mit seiner neuen Partnerin, Sharna Burgess, mit der er bereits ein Kind hat. Seit 2023 sind die beiden außerdem miteinander verlobt.