Schauspielerin Megan Fox hat ein Buch geschrieben! Darin befinden sich mehr als 80 Gedichte, die alle eines gemeinsam haben: sie sollen die dunklen „Geheimnisse“ der Männer aufdecken. Auf Instagram schreibt die 37-Jährige dazu: „Mein Körper schmerzt, weil ich die Last ihrer Sünden trage“.

Im November soll der Gedichtband dann erscheinen.

Megan Fox schreibt Gedichte über Sünden der Männer

Offenbar gibt es da so einiges, was Schauspielerin Megan Fox der Welt mitteilen möchte. Auf Instagram verkündet die 37-Jährige, dass sie einen Gedichtband mit dem Titel „Pretty Boys Are Poisonous“ geschrieben hat. Für Megan eine Art Selbsttherapie rund um ihre Vergangenheit mit Männern. „Diese Gedichte wurden geschrieben, um die Krankheit zu beseitigen, die sich aufgrund meines Schweigens in mir festgesetzt hat“, so Fox. „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geheimnisse der Männer zu bewahren, mein Körper schmerzt von der Last ihrer Sünden“.

Das Verfassen der Gedichte sei für den „Transformers“-Star ein Befreiungsschlag gewesen, wie sie fortfährt. „Meine Freiheit lebt auf diesen Seiten, und ich hoffe, dass meine Worte andere dazu inspirieren können, ihr Glück und ihre Identität zurückzugewinnen, indem sie ihre Stimme nutzen, um das zu beleuchten, was in der Dunkelheit vergraben, aber nicht vergessen wurde“. Am 7. November erscheint das Buch von Megan Fox!

„Böser Humor in düsterer Gedichtsammlung“

Welche Art von Geheimnissen und Sünden die Gedichten aufdecken werden, ist noch nicht bekannt. Seitens des Verlages, Simon & Schuster, heißt es: Megan „zeigt den Fans ihren bösen Humor durch eine herzzerreißende und düstere Gedichtsammlung. In über 80 Gedichten zeichnet Fox alle Arten auf, wie wir uns in die Form derer einfügen, die wir lieben, auch wenn das bedeutet, dass wir uns dabei verlieren“.

Ob es dabei etwa auch um Brian Austin Green geht, mit dem Megan von 2010 bis 2020 verheiratet war und drei Söhne teilt? Öffentlich bekannt ist jedenfalls, dass die 37-Jährige neben Green auch Beziehungen mit David Gallagher („Eine himmlische Familie“) und Shia LaBeouf („Transformers“) hatte.

Machine Gun Kelly supportet seine Verlobte

Aktuell führt die Schauspielerin aber eine On-Off-Beziehung mit Musiker Machine Gun Kelly. Die beiden bestätigten ihre Beziehung im Jahr 2020, kurz nachdem die Scheidung mit Brian Austin Green öffentlich wurde. Zwei Jahre später folgte dann die Verlobung. Doch seither kursieren immer wieder Trennungs- sowie Fremdgehgerüchte zwischen den beiden.

Wie es scheint, haben sich die beiden von der Krise aber möglicherweise erholt. Denn Machine Gun Kelly zeigt sich als Megans großer Fan und kommentiert unter das Buch-Posting: „Ich bin so stolz auf dich“. Ein Feuer-Emoji gab’s noch obendrauf.