Was für eine Show – Nostalgie pur und vor allem für Millenials ein Freudenfest! Beim 56. Super Bowl heizten Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem und Co. den Zuschauern in der Halbzeitshow so richtig ein. Und natürlich sorgte die Performance auch heuer wieder für viele lustige Reaktionen im Netz!

Hier kommen die besten Memes zur Show.

Die besten Memes zur Superbowl Halftime Show 2022

Von 50 Cents schwerkrafttrotzdendem Auftritt, bis hin zu Millennials, die realisieren, dass sie nicht mehr ganz so jung sind wie damals in den frühen 2000er Jahren – das sind die lustigsten Reaktionen zur Superbowl Halbzeitshow 2022.

50 Cent als Fledermaus

Für alle, die es noch nicht gesehen haben: 50 Cent überraschte bei der Superbowl Halftime Show damit, dass er kopfüber von der Decke hing. Ganz klar: eine Erinnerung an sein Musikvideo zu „In Da Club“ im Jahr 2003.

Die, wie wir finden, beste Reaktion zu dem Auftritt kam tatsächlich von 50 Cent selbst. Er postete kurz nach seiner Performance ein Foto mit dem Kommentar: „Warten auf @SnoopDogg und @drdre! Ok, wer hatte die Idee, dass ich wieder Kopf über hänge?“

waiting for @SnoopDogg and @drdre like ok who’s idea was it for me to be upside down again? FORCE episode 2 • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/viVglgS4cX — 50cent (@50cent) February 14, 2022

Nur für Millenials

Die Show sorgte für viele Gänsehaut-Momente. Und das vor allem bei den Millenials, die sich bei den Songs einfach an ihre Jugendzeit erinnert fühlten. Für die jüngeren unter uns (aka Gen Z) natürlich gefundenes Fressen. Aber liebe Gen Z: bitte haltet Bennifer da raus!!!

millennials watching this halftime show pic.twitter.com/VDXQu95C9J — Jackson Boaz (@jacksonboaz_) February 14, 2022

2000s kids wondering why there parents are jumping around during halftime show#HalfTimeShow #SuperBowl pic.twitter.com/g81Q4uflMw — Beans (@Simbotic1) February 14, 2022

Nicht bestanden

Aber nicht alle fanden die Show so toll. Ein User nimmt es Kendrick Lamar wohl noch übel, dass er kein neues Album am Start hat. Andere User wiederum geistert der Hai von Katy Perrys Halftime-Show-Perfomance noch im Kopf herum.

Me watching Kendrick perform and still waiting for a new album #HalfTimeShow pic.twitter.com/QUNvDFa9oc — Stef (@montanostef) February 14, 2022

So nach etwas Abstand kann ich sagen, dass diese #HalfTimeShow leider nicht gegen den left Shark ankommt.#ranSB56 #SuperBowl pic.twitter.com/gknMu7Zgn0 — Doc 🐬🏈 (@doc_hb) February 14, 2022

Justin Bieber is a Mood

Spätestens als Eminem dann mit „Lose Yourself“ loslegte, wars bei den Millenials endgültig vorbei! Justin Bieber bringt den Vibe da ziemlich gut auf den Punkt. Das waren jedenfalls definitiv wir:

JUSTIN BIEBER STANDING UP AND RAPPING TO @Eminem IS A WHOLE MOOD #SuperBowl #SuperBowlLVI pic.twitter.com/hsK7mc0r6x — kim 🍑 | 12 days (@peachesbiebss) February 14, 2022

Mary J. Blige legt sich hin

Auch Mary J. Blige hat mit ihrer Hammer-Performance einige gute Vorlagen für Memes geliefert. Vor allem ihr „Ich leg mich hin“-Ende lässt das Netz kreativ werden.

nobody:

mary j blige at the end of her performance:#HalfTimeShow #SuperBowlLVI pic.twitter.com/iM8Nq5gmel — khalia ૐ JACK DROPPING 2/18!! (@kuhleeaah) February 14, 2022

Vibing like Snoop Dogg

Snoop Dogg ist halt auch ein Vibe! Und den Rythmus hat er einfach im Blut. Das wird jedenfalls unser neuer Lieblings-Dancemove, wenn die Clubs hierzulande wieder öffnen.

Einfach nur legendär

Die diesjährige Superbowl-Halftime-Gang mit den Avengers zu vergleichen scheint uns definitiv angemessen.

So, an dieser Stelle belassen wir es! Wir müssen die Show jetzt jedenfalls noch verarbeiten! Aber zum Schluss hier noch ein Einblick in unsere Arbeit in der miss-Redaktion. Wir, verzweifelt auf der Suche nach den lustigsten Memes: