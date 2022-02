Auch wenn man sein Leben als Single 365 Tage im Jahr genießt, können am 14. Februar tatsächlich ein paar Zweifel aufkommen, ob man darüber wirklich so „happy und proud ist“. Warum man in Wahrheit aber tatsächlich das große Los an diesem Tag gezogen hat, während Pärchen versuchen, sämtlichen Erwartungen gerecht zu werden, lest ihr hier.

Das Zauberwort lautet: Consciously Single!

Trend: Bewusst Single sein

Die Zeiten, in denen man bemitleidet wird, wenn man als Single durchs Leben geht, sind endgültig vorbei – zumindest sollten sie das sein! Denn eine Solo-Phase ist längst kein Zustand zwischen zwei Beziehungen mehr und muss auch nicht bemitleidet werden! Viele Singles haben sich bewusst dazu entschieden. Das zeigt auch eine Umfrage, durchgeführt von der „Women-First“ Dating App Bumble.

Verstärkt durch die Pandemie, hat sich in den letzten zwei Jahren ein Trend herauskristallisiert: Singles fühlen sich wohler damit, allein zu sein und lassen sich lieber Zeit, anstatt etwas zu überstürzen. In der Datingwelt wird das auch als „Consciously Single“ bezeichnet. Mit anderen Worten: Der Mehrheit (53 Prozent) ist klar geworden, dass es vollkommen in Ordnung ist, eine Zeit lang Single zu sein.

Sich binden, nur um die Erwartungen und Wünsche anderer zu erfüllen? Nein danke! Mehr als die Hälfte hat für sich beschlossen, achtsamer und bewusster damit umzugehen, wie, wann und wen sie daten, wie die Umfrage weiter ergeben hat. Denn wir alle wissen, dass die verstärkte Suche nach Mr. oder Mrs. Right den Druck nur erhöht.

Was wir uns aber bewusst machen sollten: Wir haben alle das Recht darauf, uns mit genau dem zufriedenzugeben, was wir uns wünschen. Nicht mehr und nicht weniger. Und manchmal dauert das eben eine Weile. Daran sollte auch ein einziger Tag im Jahr, der vorwiegend für schwer verliebte Pärchen gemacht ist, a.b.s.o.l.u.t. nichts ändern!

Darum haben es Singles am Valentinstag besser

Ganz im Gegenteil: Als Single kann man sich immer wieder bewusst machen, dass man den wohl entspanntesten Valentinstag aller Zeiten erlebt. Keine Erwartungen, die man erfüllen muss. Keine Konflikte, die dadurch entstehen können. Und kein Druck, den man verspürt, wenn man mit allem, was man auf Social Media so sieht, mithalten möchte.

Auch Bumbles Psychologin, Nicole Engel, sieht Vorteile im Single sein: „Gerade am Valentinstag eine Partnerin oder einen Partner an seiner Seite zu haben, stellt oft vermeintlich den Jackpot dar. Aber in der Realität kommt es in Partnerschaften durch unterschiedliche Erwartungen zu Enttäuschungen – auch am Valentinstag. Anders verhält es sich bei Menschen, die ganz bewusst einen gewissen Lebensabschnitt als Consciously Single gestalten.“

Denn als Single können wir ganz unabhängig von anderen die Entscheidung treffen, glücklich zu sein. „Es geht um die bewusste Wahrnehmung, welche Vorteile unser aktuelles Singles-Dasein hat. Wir müssen (auch am Valentinstag) gar nichts und können ganz vieles, ohne jemandem Rechenschaft schuldig zu sein oder gesellschaftliche Erwartung zu erfüllen“, so die Meinung der Expertin.

Laut der Psychologin haben „Consciously Singles“ einen völlig anderen Blickwinkel auf das Leben: „Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, Single zu sein, übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Glück und gehen mit dieser Einstellung auch auf Augenhöhe an partnerschaftliche Beziehungen heran.“ So kann man auch einen ganz normalen 14. Februar genießen, der nicht mit mehr oder weniger aufgezwungenen Liebesgeständnissen, überteuerten Rosen und fettigen Schokoherzen endet.