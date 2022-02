Der Staffordshire Bullterrier Rocco hat schon so einiges hinter sich. Denn als gehörloser Hund musste er in den vergangenen Wochen und Monaten Gebärdensprache lernen, um sich mit seinen Trainern verständigen zu können.

Das soll ihm jetzt dabei helfen, eine neue Familie zu finden.

Hund verliert nach Infektion Gehör

Eine chronische Ohrinfektion sorgt bei dem Staffordshire Bullterrier Rocco dafür, dass er nach und nach sein Gehör verliert. Gerade bei einem Hund, der nach einer Familie sucht, ein großes Problem. Der ehemalige Rettungshund wird innerhalb von wenigen Jahren zwei Mal zur Pflege gegeben.

In seinem Tierheim versuchten die Trainer jetzt eine Möglichkeit zu finden, wie sich Rocco verständigen kann und seine neuen Besitzer auch verstehen lernt. Die Lösung: Gebärdensprache.

„Infolge einer Ohrenentzündung ist er [Rocco] jetzt völlig taub. Wir haben die letzten Monate damit verbracht, ihm eine spezielle Zeichensprache beizubringen, die er sehr gut angenommen hat“, erklärt die Leiterin des Zwingerteams Sally Humphries.

Gehörloser Hund lernt Kommandos in Gebärdensprache

Der siebenjährige Rocco lernt also Zeichen, die ihm klarmachen, dass er etwas gut gemacht hat oder, dass es Zeit für eine Gassirunde ist. Bisher versteht er das Zeichen für „Guter Junge“ sowie die Gebärden für „Spazieren gehen“ und „Pipi machen“. Auch Grundkommandos wie „Sitz“, „Platz“ und „Bleib“ erkennt Rocco.

„Rocco ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie widerstandsfähig Tiere sein können, und ein Beweis dafür, dass man einem alten Hund durchaus neue Tricks beibringen kann“, erklärt Humphries. Zwar brauche er klare Signale und Gesten, um auch alle Kommandos zu verstehen, doch er lernt schnell.

„Die meisten Hunde können unsere Körpersprache besser verstehen als unser ständiges Geplapper. Es ist also gar nicht so schwierig für einen gehörlosen Hund, das zu lernen; es kommt nur darauf an, konsequent zu sein und für jedes Verhalten, das man ihm beibringen will, ein einfaches Zeichen zu wählen, damit er es so klar wie möglich versteht.“ Mit diesem neuen Talent hoffen die Mitarbeiter des Tierheims jetzt, dass Rocco bald eine neue Familie findet, die sich langfristig um ihn kümmert.