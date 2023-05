Es ist soweit! Charles III. wird am 6. Mai offiziell gekrönt. In der Westminster Abbey ist die Zeremonie bereits in vollem Gange. Wir haben die ersten Bilder aus London für euch gesammelt.

Die Aufnahmen zeigen zahlreiche Royal-Fans, die Charles und Camilla in einer vorbeifahrenden Kutsche zujubeln. Aber auch viele Stars wurden bereits gespotted.

König Charles III. legt Schwur ab

Die ganze Welt schaut heute, am 6. Mai, nach London! Es ist der Tag, an dem Charles III. offiziell gekrönt wird. Am Vormittag sorgte die Ankunft von Charles und seiner Frau Camilla in der Londoner Westminster Abbey bereits für Ausnahmezustand. Zehntausende Menschen versammelten sich in den frühen Morgenstunden entlang der Prachtstraße The Mall, auf der die königliche Prozession vom Buckingham-Palast zur Krönung fuhr.

Bild: Finnbarr Webster/Getty Images

Die offizielle Krönung von König Charles III. und Queen Camilla folgte dann einem genauen Zeitplan. Nach einer Salbung unter unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hat der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, König Charles III. die Edwardskrone aufgesetzt. Zuvor erhielt Charles bereits die royalen Insignien – Reichsapfel, Krönungsring und Zepter. Nach der Krönung ihres Ehemanns König Charles III. ist auch Königsgemahlin Camilla in der Londoner Westminster Abbey gekrönt worden.

Bild: Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images

Erster Tiara-Moment für Charlotte

Ein besonderes Augenmerk liegt heute natürlich auch auf Prinz William und seine Frau Catherine. Das Paar und die Kinder Charlotte und Louis betraten in beeindruckenden Gewändern die Kirche. Während Prinz George als ältestes Kind von Kate und William König Charles als Ehrenpage in die Westminster Abbey begleiten, sind viele Augen auf Prinzessin Charlotte gerichtet. Denn die 8-Jährige feierte eine süße Premiere. Sie durfte nämlich zum allerersten Mal eine Tiara tragen! Begleitet wurde Charlotte auch von Prinz Louis, der einen dunkelblauen Gehrock trug.

Bild: Andrew Milligan – WPA Pool/Getty Images

Harry erscheint ohne Meghan

Während der Krönung darf Prinz Harry natürlich auch nicht fehlen. Lange wurde spekuliert, wo er Platz nehmen würde: Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Harry saß in der dritten Reihe. Er erschien übrigens ohne seiner Frau Meghan. Medienberichten zufolge soll sie bei den gemeinsamen Kindern in Kalifornien geblieben sein.

Bild: Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images

Etliche Promi-Gäste

Was wäre ein royales Mega-Event ohne seinen internationalen Promi-Gästen. In der Westminster Abbey verfolgen etliche prominente Gäste aus Politik, Showbusiness und Adel die laufende Krönung. Unter ihnen sind gekrönte Häupter wie Willem-Alexander und Maxima von den Niederlanden und Felipe und Letizia von Spanien. Aus Schweden sind König Carl Gustaf und seine Tochter Victoriak angereist. Dazu kommt der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, US-First Lady Jill Biden und die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Aber auch einige Popstars lassen sich das Event nicht entgehen. Bereits gespotted wurde Sängerin Katy Perry. Sie schreitet in einem lilafarbenen Kostüm durch Westminster Abbey, an ihrer Seite der Chefredakteur der britischen Vogue Edward Enninful.

Bild: Jeff Spicer/Getty Images

Wie bereits spekuliert wurde, war auch Lionel Richie bei der Zeremonie anwesend. Die ersten Bilder aus London zeigen ihn, wie er sich angeregt mit Londons Bürgermeister Sadiq Khan unterhält.

Bild: Gareth Cattermole/Getty Images

Das steht noch am Programm

Die Krönungszeremonie ist aber noch nicht vorbei. Um 15:15 Uhr folgt dann das große Finale auf dem Balkon des Buckingham Palace. Hier wird König Charles III gemeinsam mit seiner Camilla das Volk begrüßen. Am Sonntag findet dann zu Ehren des neuen Königs übrigens ein großes Konzert statt. Dort sollen dann unter anderem Katy Perry und Lionel Richie auftreten.