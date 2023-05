Süße News aus Hollywood: Der „Crazy Rich Asians“-Star Henry Golding und seine Ehefrau Liv Lo erwarten wieder Nachwuchs. Das gab das Paar jetzt auf Social Media bekannt.

Der Schauspieler und die Yogalehrerin haben bereits eine zweijährige Tochter.

Henry Golding und seine Frau Liv Lo erwarten zweites Kind

Henry Golding wurde durch seine Rollen in „Crazy Rich Asians“ und „The Gentlemen“ weltbekannt. Nun folgen freudige Nachrichten aus dem Privatleben des Schauspielers. Der 36-Jährige wird zum zweiten Mal Vater! Die Neuigkeit gab der stolze Papa jetzt selbst auf seinem Instagram-Account bekannt und teilt dazu zwei süße Schwarz-Weiß-Fotos mit seiner Frau Liv Lo und ihrer gemeinsamen Tochter Lyla.

Die entzückenden Aufnahmen zeigen Henry und Liv, wie sie glücklich lächelnd ihre Hände auf Livs Babybauch legen. Ihre zweijährige Tochter Lyla sitzt dabei auf dem Schoß ihres Papas. Das Familienglück ist nicht zu übersehen! In der Caption kündigt der Schauspieler dazu an, dass ein Baby unterwegs ist. Und auch die Yogalehrerin Liv Lo hält die News nicht mehr geheim: „Oh hey! Ein neues Baby ist auf dem Weg, fällig am 1. September!“

Fans und Schauspieler-Kollegen freuen sich

Fans und Freunde des Paares sind begeistert von der Nachricht und überhäufen sie mit Glückwünschen. Ein User schreibt zum Beispiel: „Herzlichen Glückwunsch! Ich bin so aufgeregt für euch und kann es kaum erwarten, das neue Familienmitglied zu treffen.“ Ein anderer meint: „Ich bin so glücklich für euch! Ihr werdet tolle Eltern sein und eure Kinder werden so viel Liebe und Geborgenheit erfahren.“ Schauspieler Cary Elwes kommentiert unter dem Posting: „Juhu! Herzlichen Glückwunsch an euch alle! Ich freu mich so für euch“

Henry und Liv haben sich 2011 kennengelernt. Im Jahr 2016 gaben sie sich das Ja-Wort in einer romantischen Zeremonie auf einer Insel in Malaysia. Die beiden sind seitdem unzertrennlich und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Instagram. Ihre erste Tochter Lyla erblickte im März 2021 das Licht der Welt.