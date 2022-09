Seit einigen Tagen dominiert „Fate: The Winx Saga“ die Netflix-Charts. Doch vor allem nach der ersten Staffel, die so viel Kritik bekommen hat, ist das eine richtige Überraschung. Hat die Serie eine zweite Chance verdient?

Wir haben uns das einmal ganz genau angesehen.

„Fate: The Winx Saga“: Netflix-Show erntete Kritik

Die Wunschliste an Netflix, mit all den Serien, die eine Fortsetzung brauchen, ist lang. Da hätten wir etwa „The End of the F***ing World“, „I Am Not Okay With This“ oder auch „Anne with an E“. Aber naja, nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung und Netflix hat mittlerweile all diese Shows gecancelled. Und was bekommen wir stattdessen? „Fate: The Winx Saga“; Staffel zwei. Ähm, ok?

Wenn man sich die Kritiken zur ersten Staffel ansieht, ist das ziemlich überraschend. Denn an der ersten Staffel gab es viel auszusetzen. Schon vor der offiziellen Ausstrahlung gab es einen richtigen Shitstorm. Denn die Serie, die auf einer italienischen Zeichentrickserie aus den frühen 2000ern basiert, hatte mit dem Original irgendwie wirklich nichts gemeinsam. Es fehlten die coolen Outfits, die atemberaubenden Welten – und sogar einige Charaktere. Dass ausgerechnet Flora – der einzige Latina-Charakter im Original – fehlte, enttäuschte zahlreiche Fans. Ersetzt wurde sie damals von der weißen Schauspielerin Eliot Salt, die die Rolle der Terra übernahm.

Hinzu kam dann kurze Zeit später auch noch, dass die Serie wirklich nicht gut war. Auch wenn das brutal klingt, hier fehlte es einfach an allen Ecken und Enden. Der Plot war seicht, die Charaktere noch seichter und das Budget ging wohl ausschließlich in die immer perfekten Locken von Hauptfigur Bloom (gespielt von Abigail Cowen) und ein paar Spezialeffekte, die einfach nur cringe-Gefühle hochkommen ließen.

via GIPHY

Staffel zwei mit neuen Charakteren – und alten Problemen

Aber das alles liegt in der Vergangenheit und nur ein Jahr später folgt jetzt auch schon die zweite Staffel, in der Netflix offenbar einiges wiedergutmachen will. Denn wer sich die Staffel ansieht, bekommt schnell das Gefühl, dass Netflix in sieben Folgen versucht, die Fehler der vergangenen Staffel wieder auszubügeln. Schritt eins war da natürlich, die stark vermisste Flora ins Boot zu holen. Eine gute Entscheidung, denn Flora-Darstellerin Paulina Chávez verleiht dem Cast ein bisschen mehr Tiefe und Freundschaft – was die restlichen Feen dringend nötig haben.

Doch bei Schritt zwei bröckelt der Entschuldigungsversuch schon. Denn die Handlung aufzupeppen, gelingt nur teilweise. Zugegeben, es ist ein spannender Zugang, die Schule jetzt von einem vermeintlichen Bösewicht führen zu lassen. Aber das Prinzip, dass sich die Teenie-Feen ständig täuschen und den falschen Menschen vertrauen, war schon nach den ersten Folgen von Staffel eins so durchsichtig, dass es irgendwann nur mehr langweilig wurde. Und so geht es auch in Staffel zwei weiter.

Die Plottwists, die mühselig aufgebaut werden, überraschen absolut nicht, sondern sind einfach nur vorhersehbar. Was, der mysteriöse neue Schüler entpuppt sich als Bösewicht- NEIN! Die immerzu hinterhältige Schülerin bleibt hinterhältig? Wer hätte das gedacht? Und der Vater, den man jahrelang als Helden verherrlicht hat, ist eigentlich gar nicht so großartig wie die Legenden über ihn? Jetzt hör aber mal auf!

Warum geht es nie um Feen-Power?

Die dramatischen Wendungen sind alles außer dramatisch und werden durch übertriebene Soundeffekte teilweise unangenehm bis peinlich inszeniert. Jene wenigen Szenen, die eigentlich den größten Schmerz hervorrufen sollten, gehen einfach unter oder werden von halbherzigen Liebesszenen abgelöst, die die eigentlichen Krisen einfach ignorieren.

Die Serie scheint noch nicht ganz zu wissen, wo sie eigentlich hinwill: Ist es eine Teenie-Serie über die erste große Liebe, gemischt mit ein bisschen Magie? Oder ist es eine Murder-Mystery-Serie? Oder vielleicht doch Horror? Auch nach sieben Folgen wird das nicht aufgelöst.

Stattdessen wirkt „Fate: The Winx Saga“ wie eine Mischung aus allen Teenie-Serien, die derzeit auf Netflix verfügbar sind. Da hätten wir den Grusel von „Riverdale“, die Magie von „Sabrina“ und den familiären Herzschmerz von „Noch nie in meinem Leben“. Aber „Fate: The Winx Saga“ verliert in all diesen Klischees und To Dos, die es scheinbar erledigen will, den Fokus auf das, was das Original ausmachte: großartige Feen, die gemeinsam die Welt retteten.

„Fate: The Winx Saga“: Die Nebenfiguren brauchen mehr Zeit

Aber „Fate: The Winx Saga“ macht auch einiges richtig: Es gibt in der aktuellen Staffel deutlich mehr Diversity und auch die Nebencharaktere bekommen mehr und mehr eigene Agenden und Handlungsstränge. Denn sei es Musa, die eigentlich ihre Kräfte loswerden will oder Terra, die sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzt: Es gibt mehr als nur Hauptrolle Bloom, was der Serie wirklich guttut. Doch leider bleibt nicht genug Zeit, um die spannenden Sideplots auszuarbeiten. Denn immer wieder wird der Fokus auf Hauptfigur Bloom gelegt. Und das, obwohl seit der ersten Folge ohnehin klar ist, wohin die Reise für sie geht. Als sie dann in den letzten Minuten der zweiten Staffel tatsächlich die Entscheidung trifft, auf die wir als Publikum ohnehin schon seit Stunden vorbereitet waren, ist es dementsprechend kaum überraschend.

Dabei hätte „Fate: The Winx Saga“ extremes Potential und Geschichten, die wirklich spannend werden könnten – wenn man den Blick nur auch auf andere Charaktere werfen würden. Ein Gefühl davon bekommt man in dem finalen Kampf gegen Sebastian. Denn gemeinsam als Gruppe funktioniert der Cast großartig und es kommt schon fast ein Gefühl von Euphorie und Spannung auf – das aber leider nur viel zu kurz anhält. Aber wer weiß, vielleicht lernt Netflix ja auch aus den Fehlern dieser Staffel – und überrascht mit einer fantastischen dritten Staffel. Die Voraussetzungen dafür wären auf jeden Fall gegeben.