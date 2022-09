Packt eure Baguettes ein, es geht zurück nach Paris. Denn Netflix hat jetzt die ersten Bilder der dritten Staffel „Emily in Paris“ veröffentlicht – und es wird ziemlich stylisch.

Die Fotos geben auch ein Update zum Liebesdreieck der Show.

„Emily in Paris“: Das sind die ersten Bilder

Während unsereins gerade die aktuelle Watchlist durchforstet, wird in Frankreich eifrig an Staffel drei und vier von „Emily in Paris“ gedreht. Und obwohl es noch keinen offiziellen Starttermin gibt, konnte es sich Netflix offensichtlich nicht nehmen lassen, die ersten Teaserfotos zur dritten Staffel zu veröffentlichen.

Und diese beweisen vor allem eines: Mode wird auch in Staffel drei wieder eine große Rolle spielen. Denn Emily, die in der Serie von Lily Collins gespielt wird, hat in den ersten Fotos schon den ein oder anderen Look zu bieten. Da darf auch der legendäre rote Lippenstift natürlich nicht fehlen.

Diese Stars sind in Staffel Drei dabei

Doch die ersten Fotos geben nicht nur Hinweise auf die Looks und Styles von Emily, sondern zeigen auch schon, wer in Staffel drei auf jeden Fall dabei sein wird. Auf den Bildern sieht man nämlich neben Emily auch Alfie (Lucien Laviscount), Gabriel (Lucas Bravo), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) und Mindy (Ashley Park).

Inhaltlich soll es in der dritten Staffel übrigens darum gehen, dass Emily sich endlich entscheiden muss. Denn nach den Abenteuern aus Staffel zwei und dem nicht enden wollenden Liebesdreieck zwischen ihr, Alfie und Gabriel (und nicht zu vergessen Camille!!!), muss sich Emily in Staffel Drei entscheiden, was und wen sie wirklich möchte. Und wenn man den Fotos glauben darf, beinhalten diese Entscheidungen auch den ein oder anderen romantischen Moment mit Alfie.

Für welchen Weg sich Emily entscheidet, bleibt noch abzuwarten. Fans feiern online bis dahin auf jeden Fall schon jeden noch so kleinen Teaser und rätseln, was die einzelnen Bilder bedeuten könnten. Aber egal, wie es ausgeht, am wichtigsten ist den Fans eines „bitte dropt den Trailer und das Veröffentlichungsdatum“, betont ein User. Dem können wir uns nur anschließen!