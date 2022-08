Es scheint, als sei Shia LaBeouf an einem Punkt in seinem Leben angekommen, der ihm richtig guttut. Immerhin sind der Schauspieler und seine On-Off-Freundin Mia Goth kürzlich Eltern der kleinen Isabel geworden. Doch in der Vergangenheit war nicht immer alles ganz so rosig im Leben des „Disturbia“-Darstellers. Wie der 36-Jährige jetzt verraten hat, habe er eigentlich alle seine Freundinnen betrogen.

Das würde ihn nun den Rest seines Lebens verfolgen, so LaBeouf.

Shia LaBeouf sorgt mit Untreue-Geständnis für Aufsehen

Dass Hollywoodstars oft ein ziemlich wildes Liebesleben führen, ist eigentlich keine große Überraschung. Und dennoch sorgt Shia LaBeouf jetzt für Aufregung. In einem Podcast-Interview mit Jon Bernthal („Real Ones“) gesteht der Schauspieler jetzt, dass er in seiner Vergangenheit Dinge getan habe, auf die er alles andere als stolz sei. „Ich war ein vergnügungssüchtiger, egoistischer, unehrlicher, rücksichtsloser und ängstlicher Mensch“, so der 36-Jährige offen.

Doch das war noch längst nicht alles. Es gebe „eine lange Liste an Personen, bei denen ich Wiedergutmachung leisten muss“, so der Schauspieler. Allen voran habe er seinen Ex-Freundinnen viel Unrecht angetan. „Ich habe jede einzelne Frau, mit der ich je zusammen war, betrogen“, gesteht LaBeouf. Eine Sache, die er jetzt zutiefst bereut: „Ich habe viele Menschen verletzt, dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Das werde ich den Rest meines Lebens bereuen“.

Der 36-Jährige ist dafür bekannt, unzählige Frauen gedatet zu haben. Da wären etwa Megan Fox, Carey Mulligan, Sia, FKA Twigs und Mia Goth, mit der sogar verheiratet ist. Nach ihrer Trennung vor einiger Zeit, kamen dann vor etwa einem Jahr die überraschenden Neuigkeiten ans Licht, dass Mia schwanger ist – von Shia. Mittlerweile haben die beiden eine fünf Monate alte Tochter mit dem Namen Isabel. Möglicherweise ist sein Baby auch der Grund, weshalb der „Disturbia“-Star nun beginnt, seine bisherigen Taten zu hinterfragen und zu bereuen.

Schwere Vorwürfe von FKA Twigs und Sia

Bereits vor zwei Jahren erhob seine Ex-Freundin FKA Twigs schwere Vorwürfe gegen Shia. Er sei ihr gegenüber gewalttätig geworden, so die 34-Jährige. Im Podcast-Interview nennt LaBeouf zwar keinen konkreten Namen; dennoch dürfte er hiermit die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt, meinen: „Ich habe dieser Frau wehgetan. Währenddessen habe ich viele andere Personen verletzt und auch viele andere Personen vor dieser Frau.“ Auch Sia, mit der der Schauspielerin ebenfalls eine Beziehung führte, äußerte sich, ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht zu haben.

Dann kam offenbar der Moment für Shia LaBeouf, an dem er wusste, dass sich etwas ändern muss. Also suchte er sich Hilfe und war drei Monate lang in Therapie. Dabei lernte er einen vollkommen neuen Blick auf sein Leben kennen und gestaltete alles vollkommen anders. Schritt eins: Sein großes Ego ablegen. Scheinbar ist ihm das jetzt gelungen, denn er möchte nun „alles wiedergutmachen“, wie er erklärt. „Es gibt einige Leute, die nicht mit mir reden wollen. Und ich verstehe das. Meine Aufgabe ist es jetzt, geduldig zu sein“, so der Plan des Schauspielers.