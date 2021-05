Nachdem seine Freundin über ihn gelästert hat, bricht Fabio bei “Temptation Island” die Regeln, die die beiden im Vorfeld beschlossen hatten. Er schläft mit gleich drei Single-Frauen in seinem Bett.

Aber auch die anderen Männer lassen nichts anbrennen. Vor allem Kandidat Yasin scheint wohl Gefühle für Verführerin Krissi entwickelt zu haben.

“Temptation Island”: Fabio bricht die Regeln

Von Anfang an sorgte Fabio bei “Temptation Island” für viel Wirbel in der Villa. Während die anderen Männer sich anfangs noch zurückhielten, feierte er bereits wild mit den Single-Frauen. Doch in den vergangenen Folgen wurde es ruhig um den 26-Jähirgen. Zumindest bis er Bilder seiner Freundin Marlisa sah, die über ihn mit den anderen Männern lästerte. Er würde sein Leben nicht auf die Reihe bekommen und schließt nie ein Projekt ab, sagte die Blondine damals. Daraufhin wirft Fabio alle Regeln, die das Paar im Vorfeld gemeinsam aufgestellt hatte, über Bord. In der vergangenen Folge schläft der 26-Jährige gemeinsam mit drei Single-Frauen im Bett.

Diese Bilder dürften Marlisa ganz und gar nicht gefallen! Die Aussagen seiner Freundin haben Fabio tief verletzt und er versuchte den Ärger darüber mit literweise Alkohol abzutöten. Das funktionierte allerdings nicht ganz so gut, denn der 26-Jährige trauerte immer noch. Da konnte wohl nur noch eine Kuschelparty mit drei Single-Frauen helfen. Fabio verbrachte die Nacht mit den Nora, Shirin und Julia in seinem Bett. “Ich hatte gestern Nacht wegen Marlisa einen Tiefpunkt. Ich wollte die Nacht nicht alleine verbringen”, erklärte der 26-Jährige. Dass er mit dieser Aktion gegen die oberste Regel seiner Freundin verstoßen hatte, scheint Fabio aber nicht sonderlich viel zu kümmern. Am nächsten Morgen ist von Reue keine Spur. “Ich habe nichts gemacht, ich bin nicht fremdgegangen – aber die Mädels dabei zu haben, tat mir gut”.

Ist Yasin in eine andere verliebt?

Ob die Beziehung von Fabio und Marlisa diesen Regelbruch überstehen wird? Beim kommenden Lagerfeuer wird seine Freundin die Bilder dieser Nacht zu sehen bekommen und wohl nicht begeistert davon sein. Doch auch die anderen vergebenen Frauen müssen sich auf einiges gefasst machen. Denn vor allem “Temptation Island”-Kandidat Yasin entfernt sich emotional immer mehr von seiner Freundin Alicia. Seit mehreren Folgen verbringt der 29-Jährige mehr Zeit mit Single-Frau Krissi. “Wir haben die letzten drei Tage sehr intensiv miteinander verbracht”, erzählt die 21-Jährige den anderen Single-Frauen in der Villa. Und damit hat sie eindeutig recht: Bei jeder Party, bei jedem Date oder am Pool setzen sich die beiden immer etwas abseits von den anderen hin und können sich wohl stundenlang unterhalten. Yasin deutete in der vergangenen Folge von “Temptation Island” sogar an, dass er sich möglicherweise in sie verliebt hat. Was wohl Alicia davon hält?

Alle Folgen von “Temptation Island” könnt ihr auch auf TVNOW streamen.