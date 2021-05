Manche Menschen brauchen in einer Beziehung viel Zuwendung und werden mit der Zeit unglaublich anhänglich. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese Tierkreiszeichen werden in Partnerschaften schnell anhänglich:

Krebs

Krebse sind gefühlvolle und emotionale Menschen. Um sich in einer Beziehung sicher zu fühlen, brauchen sie viel Körperkontakt und Zuwendung. Deshalb sind sie auch sehr anhänglich. Der Partner vom Krebs muss das akzeptieren, denn ohne diese Zuwendung läuft für dieses Sternzeichen die Beziehung nicht rund und er fühlt sich vernachlässigt. Der Grund für diese Anhänglichkeit vom Krebs: Er hat panische Angst seinen Partner zu verlieren und will ihn festhalten. Dadurch, dass er seinem Gegenüber aber kaum Luft zum Atmen gibt, ergreift dieser meist schnell die Flucht.

Fische

Fische sind echte Romantiker und verbringen ihre Zeit gerne mit Tagträumereien. Außerdem liebt dieses Sternzeichen Liebesromane. Diese nimmt er sich dann oft zum Vorbild für seine eigene Beziehung. Das Problem dabei: Fische erwarten, dass ihr Partner genauso viel von Romantik und großen Gesten hält, wie die Figuren in seinen Büchern. Sobald erdiese Eigenschaften nicht erfüllt, fühlt er sich vernachlässigt und übernimmt selbst die Rolle. Dabei engt er sein Gegenüber unglaublich ein und wird sehr anhänglich.

Wassermann

Der Wassermann neigt dazu, seinen Partner kontrollieren zu wollen. Er mischt sich in jeden Bereich seines Lebens ein. Das macht er aber mit den besten Absichten. Er will seinem Gegenüber unterstützen, damit es ihm gut geht. Dabei ist er aber sehr anhänglich und kontrollierend. Wenn sein Partner das Problem versucht anzusprechen und den Wassermann bittet, sich nicht mehr so viel einzumischen, schlägt seine Laune augenblicklich um. Dann zeigt er ihm meist die kalte Schulter und wirkt unglaublich distanziert.

Stier

Der Stier ist in einer Beziehung ziemlich eifersüchtig. Obwohl er sich als Single auch gerne austobt, will er die Vergangenheit seines Partners nicht so ganz akzeptieren. Diese Eifersucht macht ihn sehr anhänglich in einer Beziehung. Wenn der Stier auch nur das Gefühl bekommt, dass sein Gegenüber sich von ihm abschottet, läuten bei ihm augenblicklich die Alarmglocken. Daraufhin versucht dieses Sternzeichen sich immer mehr an seinen Partner anzuketten und schlägt ihn deshalb auch meistens schnell in die Flucht.