Wie oft wüssten wir gerne, was unsere Vierbeiner denken und wie es ihnen wirklich geht. Doch deine Katze muss nicht unbedingt sprechen können, um dir mitzuteilen, ob sie sauer, glücklich oder traurig ist.

Oft sagt ihr Verhalten nämlich mehr als tausend Worte. Diese vier Anzeichen deuten darauf hin, dass deine Katze traurig ist.

1. Deine Katze ist antriebslos

Prinzipiell schlafen Katzen zwar viel und genießen es gemütlich herumzuliegen. Doch wenn deine Mieze plötzlich nur noch faul ist und sich gar nicht mehr bewegt, dann kann das darauf hindeuten, dass es ihr nicht gut geht. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass sie traurig ist und sich einsam fühlt, weil du dich zu wenig mit ihr beschäftigst. Beobachte ihr Verhalten etwas genauer und spiel ab und zu mit ihr. Sollte es nicht besser werden, suche einen Tierarzt auf.

2. Sie versteckt sich oft

In letzter Zeit ist deine Katze scheu geworden und sie verkriecht sich hinter dem Sofa oder unterm Bett? Dann kann es sein, dass sie sauer auf dich ist und dich nicht mehr sehen will. Vielleicht hast du etwas verändert und zum Beispiel ihr Katzenklo umgeräumt, Möbel umgestellt oder gibst ihr anderes Futter als sonst? Auch hier gilt: Beobachte das Verhalten der Katze weiterhin.

3. Deine Katze frisst nicht

Appetitlosigkeit ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass mit deinem Vierbeiner etwas nicht stimmt oder sich die Mieze in letzter Zeit unwohl fühlt. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Mit ihrem Hungerstreik will sie jedenfalls ausdrücken, dass sie unzufrieden oder gar sauer ist. Allerdings könnte das auch auf gesundheitliche Probleme hindeuten. Suche also unbedingt einen Tierarzt auf, wenn dieses Verhalten länger andauert.

4. Sie hat Aggressionen

Plötzlich kratzt dein Haustier an Möbeln, zerstört Dinge oder pinkelt gar in die Wohnung. Auch dieses Anzeichen spricht dafür, dass deine Katze beleidigt ist und du hast höchstwahrscheinlich etwas damit zu tun. Vielleicht gibt es einen neuen Partner in deinem Leben, der ihr nicht passt? Oder es gab räumliche Veränderungen, weil du umgezogen bist oder neue Möbel gekauft hast? Oft kann auch ein neues Haustier der Grund sein. Jetzt gilt: Schenke deiner Mieze Aufmerksamkeit und kümmere dich um sie. Solltest du das Verhalten nicht in den Griff bekommen, dann hol dir professionellen Rat und Hilfe.

ACHTUNG: Um deiner Katze unnötige Schmerzen zu ersparen, ist eine regelmäßige Kontrolle beim Tierarzt wichtig. Sobald du außerdem das Gefühl hast, dein Vierbeiner verhält sich anders als sonst, dann suche unbedingt einen Arzt auf.