Tag ein Tag aus die gleiche Routine: Das kann auf Dauer ganz schön langweilig werden. Ab und zu braucht es einfach eine Veränderung. Wer in den nächsten Wochen einen Drang verspürt, aus seinem Alltag auszubrechen, sollte sich vielleicht einmal sein Horoskop ansehen. Denn dieses Verlangen könnte an seinem Sternzeichen liegen.

Diese Sternzeichen brauchen demnächst eine Veränderung:

Löwe

Der Löwe denkt momentan, er wäre in einer ewigen Zeitschlaufe gefangen. Irgendwie fühlt sich alles so an, als hätte er es schon einmal erlebt. Die Routine hängt ihm langsam zum Löwen-Hals raus. Besonders in den nächsten Wochen und Monaten verspürt das Sternzeichen einen starken Drang nach etwas Neuem. Und wenn es auch einfach nur ein paar neue Möbel oder ein kurzer Szenen-Wechsel am Wochenende ist: Der Löwe muss jetzt mit seiner Routine brechen.

Widder

Der Widder kämpft schon seit Langem mit seinen beruflichen Entscheidungen. Die nächste Zeit bringt Klarheit darüber, was genau ihn an seinem Alltag stört. Und das zwingt ihn auch dazu, alte Verhaltensmuster zu brechen. Es ist an der Zeit, ganz neue Wege einzuschlagen und genau das braucht das Sternzeichen jetzt auch: Einen Perspektivenwechsel und eine Neuorientierung.

Schütze

Der Schütze langweilt sich im Moment besonders stark. Egal, was er macht, es fehlt irgendwie der Antrieb. Um sich wieder etwas lebendiger zu fühlen, braucht das Sternzeichen einfach ein neues Abenteuer. Also einfach mal alte Freunde anrufen, sich einen Tag von der Arbeit freinehmen und etwas machen, was man dieses Jahr noch gar nicht gemacht hat. Dazu muss man nicht unbedingt in die weite Welt hinaus, mit den richtigen Leuten gibt es die besten Abenteuer auch zu Hause.

Steinbock

Der Steinbock fühlt sich gerade in seiner Routine gefangen. Das Sternzeichen braucht in den nächsten Wochen einfach ein neues Projekt. Ob in der Arbeit oder in den eigenen vier Wänden: Der Steinbock verspürt den Drang, etwas Neues zu schaffen und seine ganze Kraft darin hineinzustecken. Die Wohnung umstellen, ein neues Projekt beim Chef anbringen oder einen großen Urlaub für 2021 planen: Alles Dinge, die den Steinbock momentan glücklich machen und aus seiner Routine holen.