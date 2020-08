IT-Girl Kylie Jenner ist jetzt im neuen Musikvideo von Cardi B zu sehen. In dem Clip zur Single “WAP” hat die 23-Jährige einen ziemlich heißen Auftritt im Leoparden-Outfit.

Auch Rapperin Meghan Thee Stallion, die den Song gemeinsam mit Cardi B veröffentlichte, ist in dem Video zu sehen.

Kylie Jenner: Auftritt in Musikvideo von Cardi B

Erst kürzlich veröffentlichte Rapperin Cardi B gemeinsam mit Rap-Kollegin Meghan Thee Stallion überraschend eine neue Single. Nun legte sie auch noch das dazugehörige Musikvideo zu “WAP” nach. Und darin ist niemand geringerer als Kylie Jenner zu sehen. Die junge Unternehmerin hat einen ziemlich heißen Auftritt in dem Clip. In einem Leoprint-Outfit, mit engem Body, tiefem Ausschnitt und eleganten Overknee-Boots stolziert sie elegant einen Gang entlang und wirft dabei verführerische Blicke in die Kamera.

Fans sind begeistert von Kylies Performance in dem Video und überhäufen sie in den Kommentaren mit jeder Menge Komplimente. Dass das neue Musikvideo von Cardi B gut ankommt, ist offensichtlich. Denn nur drei Tage nach der Veröffentlichung hat der Clip auf YouTube bereits knapp 58 Millionen Views.