Während die einen eher harmoniebedürftig sind, lieben die anderen Drama und Aufregung. Und das so sehr, dass sie Konfliktsituationen manchmal sogar absichtlich heraufbeschwören.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind beinahe verrückt nach Drama.

Widder

Der Widder braucht ständig Aufregung und Abenteuer. Mit Routine und Alltagstrott kommt dieses Sternzeichen absolut nicht klar. Stattdessen stehen bei ihm Abwechslung und Spontanität an der Tagesordnung. Und wenn gerade mal nichts Spannendes passiert, dann sorgt der Widder eben selbst dafür, dass sich etwas tut. Zum Beispiel, indem er Drama startet und Geheimnisse von Freunden ausplaudert oder gar selbst einen Streit mit jemandem anzettelt. Dass dabei Beziehungen und Freundschaften auseinander gehen können, bedenkt er leider oft nicht.

Stier

Während der Widder es hauptsächlich liebt, das Drama anderer zu beobachten, ist es der Stier meist selbst, der gerne die Diva raushängen lässt und aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Dieses Sternzeichen ist nämlich ziemlich stur und absolut nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Ganz im Gegenteil: Es muss sich immer alles nach ihm richten. Wer sich nicht an die Regeln des Stiers hält, der muss mit ordentlich Krawall rechnen. Legt man sich mit diesem Sternzeichen an, dann hat man eigentlich schon verloren. In Sachen Drama ist der Stier nämlich ein absoluter Meister.

Löwe

Auch der Löwe, der bekanntlich gerne im Mittelpunkt steht, zählt zu den Sternzeichen, die verrückt nach Drama sind. Viel Aufregung und jede Menge Aufmerksamkeit – das ist es, was dieses Sternzeichen in seinem Leben braucht. Beim Löwen bleibt nichts simpel, stattdessen wird in jeder Situation übertrieben bis zum geht nicht mehr. Sei es die Geburtstagsfeier, die komplett dekadent und pompös zelebriert wird, oder aber auch ein Beziehungsstreit, bei dem alles eskaliert. Mehr ist mehr, so lautet das Motto dieses Sternzeichens.

Schütze

Auch im Leben des Schützen spielt Drama eine großes Rolle. Er liebt Abenteuer und Abwechslung und muss ständig etwas Neues erleben. Schützen sind echte Adrenalin-Junkies, für die ein “normales” Leben zu langweilig wäre. Dramen gehören für dieses Sternzeichen dazu, wie die Luft zum Atmen. Vor allem in Beziehung zettelt der Schütze gerne übertrieben viel Streit an und liebt es, seinen Partner zu provozieren. Denn nur so kann er seine Grenzen austesten und abtasten, ob er in seiner Freiheit auch wirklich nicht eingeschränkt wird. Unabhängigkeit hat für den Schützen nämlich höchste Priorität.