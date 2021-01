Eine Beziehung ist nicht immer leicht. Und nicht nur Frauen, sondern auch Männer werden oft verunsichert und ziehen sich deshalb zurück. Das kann an mehreren Gründen liegen.

Vor allem diese drei Dinge verunsichern Männer oft in Beziehungen:

1. Zu früh in der Beziehung von der Zukunft reden

Du bist gerade erst in einer neuen Beziehung und schon redest du von einem gemeinsamen Haus oder den zukünftigen Kindern? Das kann dein Gegenüber unglaublich verunsichern. Denn es weiß nicht, ob du diesen Wunsch sofort in die Tat umsetzen willst oder nur von einer Möglichkeit in der Zukunft sprichst. Es ist schlicht und einfach zu früh, um solche Themen anzusprechen. Lass ihm lieber etwas Zeit und genieß für den Anfang das Hier und Jetzt. Der Alltagstrott und das gemeinsame Wohnen wird noch früh genug kommen und zum Thema werden. Allerdings sollte man dennoch im Vorhinein abklären, ob man zumindest die gleichen Vorstellungen hinsichtlich Familienplanung hat.

2. Das Gefühl, dass er nicht gut genug ist

Nicht nur Frauen haben manchmal das Gefühl, einfach nicht gut genug zu sein. Das geht auch Männern so. Auch sie können verunsichert sein, wenn du anderen Männern in ihrer Gegenwart zum Beispiel Komplimente zum Job oder ihrer Fitness machst. Der Partner denkt automatisch dabei daran, dass er vielleicht nicht so erfolgreich im Job oder keinen so durchtrainierten Körper hat und du dir das vielleicht wünschen würdest. Gib ihm deshalb hin und wieder das Gefühl, dass er der einzige für dich ist und du ihn so liebst, wie er ist. Denn du wünschst dir doch auch von ihm nichts anderes.

3. Gefühle in der Beziehung preisgeben

Dass Männer nicht über ihre Gefühle reden, ist eigentlich ja nur ein Klischee, das nicht im geringsten der Wahrheit entspricht. Es gibt aber natürlich auch einige, denen es schwerfällt. Genauso, wie es Frauen gibt, die damit einfach nicht umgehen können. Fällt es deinem Partner nicht leicht, dann solltest du ihn deshalb nicht vor den Kopf stoßen und auch nicht verärgert sein, wenn er seine Gefühle nicht so gut ausdrücken kann, wie du es gerne hättest. Lass ihm damit Zeit, sonst wird er womöglich schnell verunsichert und zieht sich langsam zurück.