Jeder der seinen Körper fit halten möchte, aber nicht viel Zeit oder Motivation dafür hat, der kann das mit ein paar einfachen Tricks machen.

Es ist nicht immer leicht seinen Körper fit und gesund zu halten. Außerdem möchte man sich manchmal nicht die Zeit dafür nehmen und manchmal hat man einfach keine Lust. Aber mit ein paar kleinen Tricks hältst du deinen Körper gesund, ohne viel Aufwand zu betreiben:

1. Spaziergang in der Mittagspause

In der Mittagspause sitzt du immer nur am Tisch und isst dein Essen, danach geht es gleich wieder auf den Schreibtischstuhl – Wie wäre es stattdessen mit einem kleinen Spaziergang zu Mittag? Das stärkt deinen Körper enorm und gibt dir neue Energie für den Nachmittag. Außerdem hilft diese kleine Tat schon deine Gelenke und Muskel zu stärken. Und auch dein Kopf bekommt die kleine Pause mit frischer Luft, die er so sehr verdient. Wenn du täglich eine kleine Runde spazieren gehst, wirst du dich gleich viel fitter fühlen. Und jetzt mal ehrlich: Hast du in der Mittagspause was Wichtigeres zu tun?

2. Arbeitsweg zu Fuß oder mit Rad

Der Arbeitsweg muss einfach sein. Aber wenn er nicht allzu lang ist, warum dann nicht gleich zu Fuß gehen oder mit dem Rad in die Arbeit fahren? Denn so hast du gleich Sport gemacht und kommst fit und munter in der Arbeit an. Das ist ein ganz einfacher Weg um deinen Körper fit zu halten, ohne nach der Arbeit noch ein einstündiges Workout einlegen zu müssen. Im Winter ist die Motivation dafür natürlich meistens nicht so wirklich da. Allerdings könnt ihr ja auch nur einzelne Etappen zu Fuß gehen. Steigt doch das nächste Mal einfach eine Haltestelle früher aus dem Bus oder der U-Bahn aus. Den restlichen Weg könnt ihr dann gehen.

3. Stressbälle

Stressbälle wirken nicht nur wahre Wunder gegen den Druck im Arbeitsalltag, sie sind auch wirklich gut geeignet um den Körper fit zu halten. Also legt doch einfach einmal in der Stunde eine fünf minütige Stressball-Pause ein und knetet ihn fest. So stärkt ihr nicht nur eure Finger-Gelenke, sondern trainiert gleichzeitig eure Ober- und Unterarm-Muskulatur. Und wenn ihr dadurch auch noch entspannter bei der Arbeit seid, hat es gleich den doppelten positiven Effekt.

4. Kleine Übungen vor dem Aufstehen

Das Aufstehen in der Früh ist nie wirklich leicht. Aber wenn ihr noch im Bett liegt und einfach noch nicht aus der warmen Decke kriechen wollt, könnt ihr auch gleich ein paar kleine Übungen im Liegen machen. Das bringt euren Kreislauf in Schwung und ihr habt auch noch vor dem Aufstehen etwas für eure Fitness getan. Hier sind ein paar einfache Übungen, die ihr im Bett machen könnt: