Es ist gar nicht so leicht im Lockdown die eigene Kreativität weiter zu fördern. Doch mit ein paar einfachen Übungen und coolen Aktivitäten kannst du auch jetzt weiterhin kreativ bleiben.

Inzwischen verbringen wir die meiste Zeit unseres Tages in der eigenen Wohnung. Kein Wunder, dass da die Kreativität nicht mehr ganz so ausgeprägt ist wie vorher. Allerdings kannst du auch im Lockdown kreativ bleiben und dabei auch noch wirklich Spaß haben.

1. Stricken

Es mag vielleicht altmodisch klingen, aber stricken liegt jetzt im zweiten Lockdown wieder voll im Trend. Denn das hält nicht nur dein Gehirn fit, weil du gewisse Schritte wiederholen musst, auch die Kreativität wird dadurch gefördert. Außerdem hast du dann auch noch was davon. Egal ob du Anfänger oder Profi bist, einen Schal kannst du immer stricken. Außerdem ist es eine sinnvollere Freizeitbeschäftigung als Fernschauen. Falls du noch nie gestrickt hast, sind hier ein paar Tipps für Anfänger:

2. Puzzeln

Wer hat als Kind auch Stunden damit verbringen können zu puzzeln? Warum also nicht jetzt auch. Puzzeln ist super gut für die Kreativität und ist auch noch eine wirklich gute Geduldsübung. Außerdem kannst du dir deine Werke dann auch in einen Bilderrahmen geben und aufhängen. Das ist dann eine wirklich coole Deko und du hast es auch noch selbst gemacht. Puzzle kannst du auch ganz einfach bestellen, zum Beispiel im Online-Shop von Ravensburger. Außerdem bieten sie dort auch eine wirklich coole Funktion an, wo du online deine eigenen Motive wieder zusammenpuzzeln kannst. Also warum nicht einmal das Urlaubsfoto vom letzten Jahr puzzeln?

3. Tanzen

Die Tanzabende in den Clubs vermissen wir wohl alle! Einfach mal alle Sorgen vergessen und die ganze Nacht durchtanzen. Das ist auch wirklich wichtig für die Kreativität, denn wenn du deinen Kopf für eine Zeit abschaltest kommen dir plötzlich die besten Ideen. Aber auch darauf müssen wir trotz Lockdown nicht verzichten. Wie wäre es mit einem Tanzabend im eigenen Wohnzimmer? Und wer nicht alleine tanzen will, der kann doch auch seine beste Freundin über Zoom oder Skype einladen mitzufeiern.

4. Zeichnen oder Malen

Viele von uns haben als Kinder unglaublich viel gezeichnet oder gemalt. Doch im Erwachsenenalter hören die meisten damit auf. Also warum nicht einfach wieder damit anfangen? Und wer glaubt, dass es in der Wohnung zu wenig Motive gibt, der hat sich getäuscht. Stellt euch doch einfach selbst vor neue Herausforderungen und probiert es mit einem Stillleben von der Wohnzimmerpflanze. Oder ihr nehmt eure ganze Kreativität zusammen und versucht ein abstraktes Kunstwerk von euren Emotionen. Und das Beste daran: Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es einfach wegwerfen und niemand wird es jemals sehen. Also traut euch einfach und lasst eurer Kreativität freien Lauf.