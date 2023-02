Es ist endlich so weit: seit wenigen Tagen können wir die vierte Staffel von „You“ auf Netflix streamen. Wer sich allerdings wieder viele heiße Szenen mit Penn Badgley erhofft, wird vermutlich wohl enttäuscht. Penn wollte in der neuen Staffel nämlich am liebsten gar keine Sexszene drehen.

Den Grund dafür hat er jetzt in einem Podcast verraten.

„You“: Penn Badgley will keine Sexszenen mehr drehen

Joe Goldberg is back. Seit wenigen Tagen sind die neuen Folgen von „You – Du wirst mich lieben“ auf Netflix abrufbar. Diesmal geht es für den Stalker und Mörder nach London, wo er mal wieder versucht, einen neuen Weg für sein Leben einzuschlagen. Allerdings dürfte die neue Staffel nicht ganz so sexy sein, wie die bisher. Penn Badgley hat nämlich genug von all den Sexszenen.

Tatsächlich ging es in den vergangenen Staffeln für seine Rolle Joe Goldberg meist ziemlich heiß her. Ob in Staffel eins, mit Beck, oder in den letzten Episoden mit seiner verstorbenen Ex Love – er war maßgeblich an vielen Sexszenen beteiligt. Doch damit soll nun Schluss sein. Zumindest, wenn es nach dem 36-Jährigen geht. Der Schauspieler hat in seinem Podcast „Podcrushed“ jetzt nämlich verraten, dass er keine Sexszenen mehr drehen möchte. Er habe deshalb sogar die Serienmacherin Sera Gamble gefragt, ob man seine pikanten Szenen aus dem Script streichen könne.

Respekt vor Ehe

Der Grund für seine Bitte: Er habe die Entscheidung aus Respekt vor seiner Frau, der Sängerin Domino Kirke, getroffen. „Treue in jeder Beziehung, auch in meiner Ehe, ist mir wichtig. Es ist der Punkt gekommen, an dem ich das nicht mehr möchte“, erklärt der 36-Jährige in dem Podcast. Diesen Gedanken hat er aber nicht erst seit Kurzem. Schon vor seiner Rolle als Joe Goldberg fasste er diesen Entschluss. Doch er wusste auch, dass das Thema Teil der Serie sei und nicht einfach so ausgeklammert werden könne. Trotzdem gingen die Macher der Serie nun auf sein Anliegen ein. Seine freizügigen Momente in Staffel vier wurden deshalb deutlich verringert.

Aber müssen wir diesmal tatsächlich auf all die heißen Momente mit Joe Goldberg verzichten? Nein! Wer die neuen Folgen bereits gesehen hat, weiß: Ganz ohne Sex geht natürlich auch nicht! Aber mehr wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Aktuell sind die ersten fünf Folgen auf Netflix verfügbar, die letzten Folgen kommen dann am 9. März.