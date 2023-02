Tragische Nachrichten aus Hollywood. Der Schauspieler Cody Longo ist tot. Er verstarb im Alter von nur 34 Jahren. Der Darsteller war vor allem für seine Rolle in „Fame – Der Weg zum Ruhm“ bekannt.

Die offizielle Todesursache steht derzeit noch nicht fest.

Cody Longo stirbt mit 34 Jahren

Cody Longo erlangte durch den Musical-Film „Fame – Der Weg zum Ruhm“ Berühmtheit. In dem Cheerleader-Hit „Girls United – Gib Alles“ spielte er neben Christina Milian die Hauptrolle. Aber auch in der Seifenoper „Zeit der Sehnsucht“ war der Darsteller zu sehen. Doch nun ist Cody im Alter von gerade einmal 34 Jahren gestorben. Das berichtet jetzt das US-Portal TMZ.

Von dem Todesfall will das Onlineportal von seiner Ehefrau Stephanie Nicole Clark erfahren haben. Der Tänzerin zufolge soll sein Leichnam am Mittwoch in seinem Bett in Texas aufgefunden worden sein. In dem Bericht äußerte sich seine Ehefrau bestürzt. „Er war ein großartiger Vater und der beste Ehemann. Unsere ganze Welt ist zerbrochen“, betont sie.

Bild: Jemal Countess/Getty Images for Republic Records

Polizei fand Schauspieler tot im Bett auf

Stephanie schildert, dass sie gerade im Tanzstudio war, als sie ein mulmiges Gefühl überkam, da sie ihren Mann telefonisch nicht mehr erreichen konnte. Sie hatte es bereits im Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Sie alarmierte deshalb die Polizei. Als die Beamten nach dem Rechten sehen wollte, hat sich ihr grausamer Verdacht dann tatsächlich bestätigt.

Das Familienmitglied erzählt, dass Cody jahrelang mit Alkoholmissbrauch zu kämpfen hatte – und im Sommer 2022 einen Entzug machte. Eine offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt, sein Umfeld vermutet jedoch einen Alkohol-Rückfall, der ihn schließlich das Leben kostete. Laut seiner Frau habe Cody allerdings hart an sich gearbeitet, um für seine Kinder zu kämpfen. Der Schauspieler hinterlässt seine Frau, eine 7-jährige Tochter sowie einen 5-jährigen Sohn und einen 1-jährigen Sohn.