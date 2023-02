Jung, jünger, Leonardo DiCaprios Freundinnen. Schon lange heißt es in den Medien, Leo würde nur Frauen unter 25 Jahren daten. Ob an dem Gerücht etwas dran ist? Der Schauspieler wurde nun jedenfalls mit einem 19-jährigen Model gesichtet. Dass sich der 48-Jährige mit einer fast 30 Jahre jüngeren Frau treffen könnte, sorgt für ziemlich viel Wirbel im Netz.

Allerdings behauptet ein Insider nun auch, an den Spekulationen sei rein gar nichts dran.

Datet Leonardo DiCaprio ein 19-jähriges Model?

Kaum ein Liebesleben wird derzeit so heiß diskutiert wie das von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio. Denn das Datingleben des Schauspielers war in den letzten Jahren, nennen wir es mal so, etwas absehbar. In der Vergangenheit hat er sich nahezu immer mit blutjungen Models an seiner Seite gezeigt, die er spätestens ein paar Monate nach ihrem 25. Geburtstag wieder verlassen hat. So wie seine Ex, Camila Morrone. Mit ihr war der Hollywoodstar ganze vier Jahre lang zusammen. Doch kürzlich überschritt das Model ihr Vierteljahrhundert und Leo verabschiedete sich. Danach wurde ihm eine Romanze mit Topmodel Gigi Hadid nachgesagt. Wohl ein Ausreißer. Immerhin ist Gigi ja schon 27. Doch nun soll der Schauspieler eine neue Flamme haben, die nicht nur in sein Beuteschema passt, sondern sogar noch deutlich jünger ist.

Der Schauspieler wurde vor Kurzem nämlich mit Eden Polani gesichtet. Das israelische Model ist gerade einmal 19 Jahre alt. Fotografiert wurden sie auf einer Party von Sängerin und Model Ebony Riley. Die Fotos zeigen: In der Gegenwart des Models fühlte er sich sichtlich wohl. Hier könnt ihr euch die Papparazzi-Aufnahmen ansehen.

Leos Datingleben wird im Netz heiß diskutiert

Leonardo DiCaprio zieht mit seinem jüngsten Flirt nun den Spott der Twitter-Gemeinde auf sich. „Leos neue Freundin war noch nicht mal geboren, als Titanic rauskam“, witzelt ein User. Ein anderer Nutzer fragt sich, was sich der Schauspieler von dem Flirt erhoffe: „Kann mir bitte jemand erklären, was ein Mann, der fast 50 ist, mit einer 19-Jährigen gemeinsam hat?“ Außerdem schreibt eine Userin: „Leonardo DiCaprio macht sich nur Sorgen um den Klimawandel, weil er seinen Freundinnen eine bessere Welt hinterlassen will.“

Andere User:innen sehen die Sache aber nicht ganz so humorvoll. Wie die Kommentare der vergangenen Tage zeigen, hört für viele der Spaß bei fast 30 Jahren Altersunterschied wohl auf. Eine Twitter-Userin schreibt zum Beispiel: „Jemand sollte ihn stoppen. Das ist echt nicht mehr lustig“. Eine andere Nutzerin prangert DiCaprios „absurd ekelhaftes Datingverhalten“ an. „Ich finde, wir sollten das Meme ‚Leonardo DiCaprio datet junge Frauen‘ etwas ernster nehmen“, findet eine Vierte. „Hab das Gefühl, das Ganze wird noch sehr verharmlost, maybe weil er so einen guten Ruf hat? Aber es ist fucking gruselig.“

Ich finde wir sollten das Meme "Leonardo DiCaprio datet junge Frauen" etwas ernster nehmen. Hab das Gefühl das ganze wird noch sehr verharmlost, maybe weil er so einen guten Ruf hat? Aber es ist fucking gruselig. Er soll wohl aktuell eine 19-Jährige daten. wtf? — Alex🌻 (@queerfangirl13) February 5, 2023

Insider äußert sich zu Gerüchten

Viel Aufregung um nichts? Leonardo DiCaprio selbst hat sich zwar nicht zu den Gerüchten geäußert, allerdings meldete sich nun ein Hollywood-Insider zu Wort. Im Gespräch mit Page Six verrät die anonyme Quelle, was wirklich zwischen dem Oscarpreisträger und Eden Polani laufen soll. Nämlich nichts! Die beiden sollen sich weder daten noch zusammen sein, sondern lediglich zufällig am selben Tisch gesessen haben. Die Quelle stellt klar: „Nur weil Leo mit einem Mädchen spricht oder zusammensitzt, heißt das nicht, dass er mit ihr zusammen ist“. Woher der Insider seine Informationen hat, verrät er allerdings nicht.