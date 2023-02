Als Joel in „The Last of Us“ sorgt Pedro Pascal derzeit für jede Menge Euphorie. Denn das Internet hat einen neuen Schauspieler-Liebling gefunden und betitelt den 47-Jährigen den „Daddy“ des Internets.

Und Pedro? Der feiert seine neue Rolle!

Pedro Pascal erhält den Titel „Daddy of the Internet“

Wenn euch der Name Pedro Pascal nichts sagt, wird es höchste Zeit, mal wieder TikTok zu öffnen. Denn auf der Plattform wird der 47-jährige Schauspieler derzeit gefeiert wie kaum ein anderer Star. Der Grund dafür: Pedro spielt in der Videospieladaption „The Last of Us“ die Rolle des Joel und begeistert damit nicht nur Serienfans.

Denn vor allem rund um die Premiere der Show unterhielt der Schauspieler mit witzigen Interviews, unverblümten Antworten und jeder Menge Humor. Grund genug, für einen richtigen Hype in den Sozialen Medien zu sorgen. Auf TikTok wird deshalb schnell klar: die User:innen haben einen neuen Liebling. Denn der Schauspieler wird online liebevoll „Daddy“ genannt und zahlreiche TikToker:innen schwärmen für den Mann, der inmitten einer Zombie-Apokalypse ums Überleben kämpft!

sexual orientation:

✖️ gay

✖️ straight

✖️ bi

✔️ pedro pascal saying “i’m your daddy” — jean claude van ma’am (@momjeansmarie) January 30, 2023

Virale Videos und Schwärmereien

Der Hype rund um den Schauspieler wurde letztlich so groß, dass sogar er selbst davon mitbekam. Denn bei Interviews und auf dem Roten Teppich wurde Pedro zuletzt immer wieder nach seinem Status als „Daddy of the Internet“ oder „The Internets Favorite Daddy“ befragt. und wer jetzt denkt, dass Pdero diese Anspielungen unangenehm sind, der liegt falsch. Denn immer wieder zeigt er sich dem Thema gegenüber offen, lässt sich den Unterschied zwischen Daddy und Zaddy erklären und scherzt mit Redakteur:innen über sein neues Dasein als Internet-Liebling.

Eine Entscheidung, die den Hype um ihn nur noch größer macht. Denn die Sequenzen, in denen der 47-Jährige sich selbst „Daddy“ nennt gehen in kürzester Zeit viral.

Pedro Pascal nimmt „Daddy“-Titel an

Den vorläufigen Höhepunkt erlebte der Hype rund um den Schauspieler jedoch am vergangenen Wochenende. Denn Pedro durfte durch die aktuelle Folge von „Saturday Night Live“ als Host führen – und spielte dementsprechend in zahlreichen Skits mit. Da durfte die ein oder andere Anspielung auf den Hype natürlich nicht fehlen.

So spielte der 47-Jährige in einem Sketch etwa den Lieblingslehrer einer Schule, der über das Phänomen Fancam aufklärte. Zur Erklärung: Fancams sind jene mit Filtern versehene Video-Montagen in den Sozialen Medien, in denen mithilfe von Interviewausschnitten, Red-Carpet-Momenten oder vereinzelten Szenen für einen Star geschwärmt wird.

In dem Sketch werden zahlreiche Fancams von Pedro Pascal erstellt, die ihm zunächst offensichtlich unangenehm sind. Doch auch wenn ihn das ganze ein bisschen verwirrt, letztlich akzeptiert er sogar seine Funktion als „Daddy“. Ob der Schauspieler damit den Hype im realen Leben noch mehr antreiben wollte oder mit der Vermarktung in einer Show vielleicht das Ende für die Schwärmerei lostreten wollte, bleibt abzuwarten. Denn derzeit verbringen die Social-Media-Nutzer:innen ihre Zeit lieber damit, zahlreiche Fancams aus den Auftritten zusammenzuschneiden.