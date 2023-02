Eigentlich sollten die ersten Sonnenstrahlen in diesem Jahr auch gleichzeitig positive Frühlingsgefühle wecken. Das gilt jedoch leider nicht für alle Sternzeichen. Denn manche Paare erwartet in den nächsten Monaten viel Drama und Herzschmerz. Ihre Beziehung übersteht den Frühling nämlich nicht.

Diese Tierkreiszeichen-Paare trennen sich im Frühjahr 2023.

Stier und Skorpion

Bei dem Stier und Skorpion kündigt sich eine Trennung schon länger an. Im Frühjahr könnte es jetzt tatsächlich so weit sein. Große Überraschung ist das jetzt aber auch keine. Denn die zwei Sternzeichen sind prinzipiell wohl einfach zu unterschiedlich. Sie geraten deshalb auch ständig in Konflikte. Vor allem die Stiere halten diese Streitigkeiten und Unstimmigkeiten jetzt nicht länger aus und ziehen die Reißleine. Für sie ist klar: so kann es nicht weitergehen. Und auch wenn es für die beiden Sternzeichen jetzt wie das Ende der Welt aussieht, es ist langfristig betrachtet die richtige Entscheidung. Das merken sie nach einiger Zeit auch selbst und erkennen, wie viel besser es ihnen dann geht.

Widder und Löwe

Sowohl der Widder, als auch der Löwe brauchen sehr viel Zeit für sich. Diesen Freiraum haben sie sich die letzten Monate auch wirklich genommen. Jedoch rächt sich dies nun. Denn die beiden haben sich ungewollt auseinandergelebt. Und das wird dem Sternzeichen-Paar im Laufe des Frühlings schmerzhaft bewusst. Die beiden merken, dass sie kaum mehr etwas miteinander unternehmen und sich gar nicht mehr richtig kennen. Doch ihren Freiraum möchten die beiden keinesfalls hinten anstellen, weshalb sie lieber die Trennung in Kauf nehmen.

Fische und Wassermann

Sollen wir uns trennen? Diese Frage stellen sich im Frühling die Fische und Wassermänner. Denn auch wenn sie es nicht ganz wahrhaben möchten: Irgendetwas stimmt in der Beziehung einfach nicht. Beide Sternzeichen fühlen sich nicht länger wohl in der Beziehung. Sie wissen aber auch nicht, wie sie die Beziehung retten können. Da hilft leider wohl nur eines: Abstand. Obwohl sowohl die Fische als auch die Wassermänner äußerst sensible Sternzeichen sind, gelingt es ihnen, die Sache durchaus objektiv zu sehen. Sie trennen sich daher im Guten. Insgeheim mögen sich die beiden immer noch. Es ist nur höchste Zeit, dass sie sich auch auf sich selbst fokussieren!