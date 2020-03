Während in vielen Ländern Europas wegen der aktuellen Coronavirus-Krise Ausnahmezustand herrscht, zeigt Island, wie man mit der Krise am besten umgeht.

Denn das Land geht im Kampf gegen das Virus seinen ganz eigenen Weg. Und ist damit ziemlich erfolgreich.

So bekämpft Island das Coronavirus

In der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus ist Island derzeit Vorreiter. Denn dort setzt man derzeit vor allem auf großflächiges Testen. Laut Angaben der Regierung wurden im Verhältnis zu anderen Ländern bereits weit mehr Menschen getestet. In dem Land, das rund 364.000 Einwohner zählt, testet man zudem auch Bürger ohne Symptome.

Großflächiges Testen der gesamten Bevölkerung

Durch das großflächige Testen im Land will man weitere Rückschlüsse darüber ziehen, wie sich das Virus in der Gesellschaft verbreitet. Bislang scheint die Strategie Islands aufzugehen. Denn kein Land testet derzeit so intensiv, wie Island. Laut offiziellen Angaben habe man bereits mehr als 10.000 Proben verarbeitet. Ein Großteil wird von dem isländischen Unternehmen deCODE Genetics getestet. Bis Dienstagmittag teste man dort etwa 5.600 Personen.

Islands intensive Testungen würden das Land zudem in eine einzigartige Position bringen, so der isländische Epideimolog Thorolfur Gudnason zu BuzzFeed News. Denn aufgrund der hohen Testrate, auch von Menschen ohne Symptome, könne man bessere wissenschaftliche Erkenntnisse und Rückschlüsse ziehen.

Seit Ende Februar gibt es in Island rund 680 bestätigte Fälle. Ein Großteil lässt sich dabei auf Urlaube in Ischgl in Tirol zurückführen.