Es gibt manche Menschen, die in Krisensituationen besonders cool bleiben und mit Stress extrem gut umgehen können. Sie bewahren einfach in jeder noch so komplizierten Situation einen kühlen Kopf und sind extrem krisenfest.

Und dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Krebs

Dieses Sternzeichen findet für jede noch so komplizierte Situation eine Lösung. Denn der Krebs gerät nicht in Panik, sondern versucht erstmal die Lage zu analysieren und vor allem Ruhe zu bewahren. Deshalb gilt er als sehr krisenfest. Natürlich kennt auch der Krebs Emotionen wie Angst, allerdings weiß er damit umzugehen und diese Angst in etwas Positives umzuwandeln. Vor allem in kniffligen Situationen übernimmt dieses Sternzeichen gerne die Kontrolle und bietet eine starke Schulter zum Anlehnen. Zudem muntert er andere in schlechten Zeiten auf.

Schütze

Der Schütze ist ein sehr entspannter Mensch, der sich in kaum einer Situation von seinen Emotionen beeinflussen lässt. Und genau das macht ihn auch so krisenfest. Er ist derjenige, der ruhig bleibt, rational denkt und so auch eine entspannende Wirkung auf seine Mitmenschen hat. Mit diesem Sternzeichen an seiner Seite übersteht man jede Krise problemlos. Denn Angst kennt der Schütze nicht!

Wassermann

Auch der Wassermann zählt zu den Sternzeichen, die besonders krisenfest sind. Denn er ist generell dafür bekannt, nicht besonders emotional zu sein und stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Egal, wie kompliziert die Situation oder das Problem auch ist, der Wassermann hat den Durchblick und bleibt ruhig. Panik zu verbreiten bringt absolut nichts, das weiß er ganz genau. Deshalb versucht er auch seine Mitmenschen zu beruhigen und rational zu bleiben. Zwar weiß auch er, was es bedeutet, Angst zu haben. Allerdings lässt sich der Wassermann nichts anmerken und bleibt dennoch gelassen, um heil aus der Situation herauszukommen.