Jemandem sein blindes Vertrauen zu schenken ist ein großer Schritt. Während es deinen einen leicht fällt, haben andere unglaubliche Probleme damit. Denn sie wurden in ihrem Leben bereits oft enttäuscht.

Besonders diesen drei Sternzeichen fällt es ziemlich schwer, anderen zu vertrauen.

Skorpion

Eigentlich ist der Skorpion längst bereit für eine feste Partnerschaft. Doch sein Misstrauen steht ihm dabei leider oft im Weg. Denn er hat ständig Angst davor verletzt zu werden. Aus diesem Grund verschließt er sich schnell, sobald er das Gefühl hat, dass die Beziehung zu einem Menschen in eine ernste Richtung gehen könnte. Sein Vertrauen schenkt er nur ganz selten jemandem.

Widder

Ähnlich ist es beim Widder. Auch er kann nur schwer vertrauen. Denn er denkt in vielen Situationen zu viel nach und malt sich alle möglichen Szenarien aus, die passieren könnte. Weil er dabei vom hundertsten ins tausendste kommt, gehen seine Gedanken mit ihm durch und lösen Angst aus. Bevor er das Risiko eingeht, dass eines dieser Szenarien Realität werden könnte, zieht er sich lieber zurück.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr ehrgeizig und ein Kämpfer. Sobald er sich ein Ziel in den Kopf setzt, dann tut er alles dafür, um dieses zu erreichen. Hilfe nimmt er dabei von niemandem an, denn er vertraut in erster Linie auf sich selbst. Dadurch wirkt er schnell unnahbar und abweisend. Doch eigentlich hat dieses Sternzeichen einen weichen Kern.