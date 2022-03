Spätestens seit der Reunion-Show Anfang des Jahres hoffen Fans, dass das noch nicht das Ende von „Harry Potter“ war. Denn für die Hauptdarsteller gäbe es eine Möglichkeit, zurückzukehren. Jetzt erzählt Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe, ob er das überhaupt möchte.

Denn für Radcliffe ist der Junge, der überlebte seit mehr als 20 Jahren ständiger Begleiter.

Kommt eine „Harry Potter“-Fortsetzung?

In Zeiten von Reboots, Remakes, Revivals und Co. wird die Liste an Shows und Filmen, die wir uns zurückwünschen, immer länger. „Harry Potter“ gehört für viele Fans ganz nach oben auf diese Liste. Denn während das Franchise genau gesehen mit der „Fantastic Beasts“– Prequel-Reihe fortgeführt wird, wünschen sich viele den Originalen Cast zurück.

Möglich wäre das tatsächlich; und zwar in Form von J.K. Rowlings Fortsetzung „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Denn inhaltlich geht es darin um das Leben der drei Hauptfiguren Harry Ron und Hermine – 19 Jahre nach dem letzten „Harry Potter“-Band. Während das Buch jedoch eigentlich als Theaterstück konzipiert ist, das seit 2016 international aufgeführt wird, hoffen viele auf eine baldige Verfilmung.

Unter ihnen sind aber nicht nur Fans, sondern auch Beteiligte an der „Harry Potter“-Reihe. So betonte der Regisseur des ersten Teils „Harry Potter und der Stein der Weisen“ Chris Columbus in einem Interview 2021, dass er die Fortsetzung unbedingt umsetzen möchte – und zwar MIT den ursprünglichen Hauptdarstellern!

Daniel Radcliffe: Froh über Distanz vom Franchise

Aber sind wirklich alle so begeistert von einer Rückkehr in die magische Welt? Leider nein. Denn besonders Hauptdarsteller Daniel Radcliffe scheint kein großes Interesse an der Rolle zu haben, die ihn zum Superstar machte – zumindest noch nicht.

Als ihn die „New York Times“ nach einer möglichen Rückkehr zum Franchise befragt, weiß der Schauspieler: „Das ist nicht die Antwort, die irgendjemand hören will.“ Denn: „Das ist nichts, woran ich im Moment wirklich interessiert bin.“

Die Teilnahme an der Reunion-Show habe ihm zwar Spaß gemacht, aber nur, weil er eine gewisse Distanz zu den Filmen hat. „Ich glaube, ich konnte zurückgehen und es genießen, weil es nicht mehr Teil meines täglichen Lebens ist. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich das Gefühl habe, ‚Potter‘ gut überstanden zu haben, und ich bin wirklich glücklich mit dem, wo ich jetzt bin, und zurückzugehen, wäre eine so große Veränderung in meinem Leben.“

„Harry Potter“-Rückkehr nicht ausgeschlossen

Kein Wunder eigentlich, denn nach dem extremen Hype rund um seine Person konnte sich Daniel Radcliffe als Schauspieler in Hollywood etablieren, arbeitet an der Seite von Sandra Bullock und Channing Tatum in dem Netflix Film „The Lost City“ und soll demnächst als Weird Al Yankovic in einem Biopic zu sehen sein.

Doch so sehr er seine jetzige Karrierelaufbahn und die Distanz zu „Harry Potter“ genießt, ganz ausschließen kann er eine Rückkehr nicht. „Ich werde niemals nie sagen, aber die ‚Star Wars‘-Jungs hatten 30, 40 Jahre Zeit, bevor sie zurückkehrten. Bei mir waren es nur 10″, erklärt Radcliffe. Wir dürfen also doch noch hoffnungsvoll bleiben – und wer weiß, vielleicht gibt es in 30 Jahren dann eine Fortsetzung, in der Harry als Großvater zaubert!