Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des ersten Kinofilms „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wünscht sich Regisseur Chris Columbus in einem Interview eine Reunion des Casts – und zwar in der „Harry Potter“-Fortsetzung.

Die Schauspieler heizen die Gerüchte zusätzlich gerade mit einer Mini-Renuion an.

Emma Watson und Co in „Harry Potter and the Cursed Child“?

Für Regisseur Chris Columbus ist 2021 ein ganz besonderes Jahr. Denn vor 20 Jahren!!! (ja, wir mussten auch schlucken) feierte „Harry Potter und der Stein der Weisen“ Kinopremiere – und startete damit eines der erfolgreichsten Franchises aller Zeiten. Durch die Prequel-Reihe „Phantastische Tierwesen“, Erlebniswelten und einen scheinbar endlosen Vorrat an Merchandising gab es in den vergangenen Jahren zwar keinen Mangel an „Harry Potter“-Content, insbesondere rund um das Jubiläum sehnen sich viele Fans aber nach der Nostalgie des originalen Casts.

Und mit diesem Wunsch sind sie offenbar nicht alleine. Denn in einem Interview mit Variety gesteht Chris Columbus, dass auch er noch nicht ganz mit dem originalen „Harry Potter“-Universum abgeschlossen hat. Ganz im Gegenteil; wenn es nach ihm ginge, wären Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson schon bald wieder als Hexen und Zauberer gemeinsam vor der Kamera. „Ich würde gerne bei ‚The Cursed Child‘ Regie führen“, erzählt Columbus und bezieht sich auf das zweiteilige Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“, das in London, New York, San Francisco und Melbourne aufgeführt wird.

Das Stück spielt 19 Jahre nach dem letzten Band und zeigt das Leben der drei Magier als Erwachsene. Zusätzlich zu dem Theaterstück wurde 2016 auch das gleichnamige Buch veröffentlicht. Eine Film-Adaption gibt es bisher noch nicht; eine Tatsache, die Columbus gerne ändern würde. „Es ist ein großartiges Stück und die Kinder sind eigentlich im richtigen Alter, um diese Rollen zu spielen. Das ist eine kleine Fantasie von mir“, erzählt er. Eine Fantasie, die bestimmt auch viele „Harry Potter“-Fans teilen.

Reunion-Foto auf Instagram

Und während diese noch in Hoffnungen schwelgen, heizt der Original-Cast auch schon weiter die Gerüchteküche an. Denn am vergangenen Freitag gab es offensichtlich eine kleine „Harry Potter“-Reunion. Draco-Darsteller Tom Felton teilte ein Gruppenfoto auf Instagram. Darauf zu sehen sind Ron-Darsteller Rupert Grint sowie Ginny-Schauspielerin Bonnie Wright und James Phelps, der Fred Weasley spielt. Zu dem Bild schrieb Felton: „Insgeheim wollte Draco immer rothaarig sein“

In einer Story heizte Bonnie Wright die Spekulationen noch weiter an und schreibt von einem „aufregenden“ Dreh, der sie „emotional werden ließ“ – gefolgt von einem Blitz-Emoji. Ob sie damit eine Reunion-Show wie bei „Friends“ Anfang des Jahres meint – wie einige Medien derzeit spekulieren – bleibt aber abzuwarten.